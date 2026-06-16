Los alumnos presentados a examen de conducir en el Plan de Refuerzo no llegan al 10% de la lista de espera, según la DGT

Archivo - El director general de Tráfico, Pere Navarro, durante la jornada de estudio ‘Peatones y seguridad vial’, en la Dirección General de Tráfico, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). La jornada ha sido organizada por la Dirección General de Tr - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado este martes los primeros resultados del piloto del Plan de Refuerzo Operativo de Exámenes (PRO), que refleja que la presentación de alumnos no ha llegado al 10% de la "mal llamada lista de espera".

Así lo ha dado a conocer el departamento de Pere Navarro, que comenzó la implantación de este programa el pasado mes de mayo en Lleida, Navarra, Almería y Palma de Mallorca. Se trata de medida excepcional para dar respuesta a la demanda de alumnos preparados para la prueba práctica del permiso de conducción en aquellas provincias en las que pudiera existir un problema de retrasos.

Para la puesta en marcha de este Plan, las Jefaturas Provinciales de Tráfico solicitaron a las asociaciones provinciales de autoescuelas y a los delegados o subdelegados del Gobierno los listados de todos los alumnos que tuvieran formados para el examen práctico de la clase B, incluyendo aquellos que ya se hubieran presentado en alguna otra ocasión y no hubieran aprobado.

Según la DGT, finalizado el plazo dado para presentar dichos listados, "los resultados obtenidos muestran una divergencia muy significativa entre las cifras trasladadas públicamente por las asociaciones y la realidad".

En este sentido, Tráfico ha indicado que en Navarra se presentaron a los exámenes 275 alumnos de los más de 6.000 que, según cifras de las autoescuelas estaban esperando para poder presentarse, mientras que en Lleida la cifra ascendió a 312 de los 5.000.

Además, la DGT ha apuntado que en Almería se presentaron 630 de 8.000; y en Palma de Mallorca, 407 aspirantes de 8.000 alumnos.

"Esta diferencia de cifras no puede atribuirse a factores coyunturales, sino que pone de manifiesto que las magnitudes difundidas sobre las supuestas 'listas de espera' no reflejan el número real de alumnos en condiciones inmediatas de examinarse, sino que son alumnos que han aprobado el examen teórico de conducir y disponen de un plazo de dos años para poder realizar el examen práctico", ha defendido.

De este modo, la DGT ha insistido en que los datos de alumnos que "verdaderamente están preparados" para realizar el examen y que son los presentados por las autoescuelas "confirman que el sistema es capaz de absorber el volumen real de alumnos preparados cuando este se traslada de manera efectiva y verificable".

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

Respecto a los resultados de las pruebas realizadas, Tráfico ha indicado que en Lleida se presentaron 312 alumnos de los 315 previstos inicialmente. El porcentaje de aptos fue del 46,15%, una cifra que representa un descenso en relación con el 51,71 de aprobados registrada en los cuatro primeros meses de este año, en los 3.473 exámenes de circulación Clase B realizados en la provincia.

En Navarra, de los 275 alumnos presentados a la prueba práctica del permiso de conducción del permiso B, 164 de ellos han aprobado y los 111 restantes se deberán volver a examinar tras no haberlo superado. Desde comienzo de año la Jefatura Provincial de Tráfico ha realizado 11.389 exámenes de conducir, entre teóricos, destreza y circulación y el porcentaje de aptos apenas supera la mitad de los que se presentan.

En Almería, de los 630 alumnos presentados, el 70% (440) fueron aptos y en Baleares, de los 407 presentados, más de la mitad no superaron el examen (210) y tendrán que volver a examinarse.

La DGT va evaluando los resultados de esta experiencia piloto, y tiene el objetivo de extender el modelo a otras provincias en caso necesario, reforzando su compromiso con un sistema de acceso al permiso de conducción transparente, dimensionado y ajustado a la demanda real.

Tenerife, con un listado aportado por parte de las escuelas particulares de conductores de 575 alumnos sobre los 11.000 supuestamente en disposición de acceder al examen práctico y Barcelona de 1.450 sobre 63.000, serán las nuevas localidades donde se pondrá en marcha el Plan de Refuerzo de exámenes.

En concreto, en Tenerife se realizarán las pruebas los dos últimos sábados de junio, retrasado por la visita del Papa; y en Barcelona darán comienzo el sábado 13 de junio, extendiéndose al 20 y 27 del mismo mes.