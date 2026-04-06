'Alzad la mirada', lema de la visita del Papa León XIV a España

Archivo - El Papa León XIV en una fotografía de archivo. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Alzad la mirada' será el lema de la visita que el Papa León XIV realizará a España del 6 al 12 de junio. En concreto, viajará a Madrid, del 6 al 9, a Barcelona, del 9 al 11, y a Canarias, del 11 al 12 de junio.

Así lo ha revelado el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, en un mensaje de Pascua emitido en TRECE.

"'Alzad la mirada' es el lema de la visita que el Papa León XIV va a realizar a las iglesias de España. Alzad la mirada, sí, para mirando a lo alto y viendo a Jesucristo resucitado en la torre de la Sagrada Familia, podamos también ir a cualquier lugar de nuestro rincón de España para proclamar esta alegría", señala Argüello.

Según precisa el presidente de la CEE, la visita del Papa va a "confirmar" a los católicos "en la fe, la esperanza y la caridad" y, por ello, añade que "esta Pascua tiene un significado especial".

En concreto, invita a alzar la mirada "porque el Señor emerge sobre las guerras, los conflictos, las dificultades, las tristezas", para "transmitir confianza a los conciudadanos", para "bajar hacia la hondura de las raíces" y "de las dificultades" que "a veces entristecen" el "corazón".

"Alzad la mirada para que las manos entren en la historia, para que nos abracemos unos a otros, para que seamos testigos como Iglesia de que verdaderamente el Señor Resucitado ha sembrado en nosotros la confianza de la que brota la esperanza que está dispuesta a atravesar los problemas cotidianos, las dificultades que este mundo convulso, confuso, está provocando en tantos y tantos", añade.

A su vez, desde la comunidad digital de música católica para jóvenes en España 'Vivafe' han anunciado en redes sociales que el himno oficial de la visita del Papa a España tendrá por título 'Alza la mirada'. "No es solo una canción: es el grito de una nueva generación que se acerca a Dios con identidad, calidad y muchísima profundidad", afirman.

El himno fue compuesto durante un 'Song Camp' (encuentro intensivo de compositores) celebrado el pasado 5 de marzo, que reunió a voces procedentes de comunidades católicas como Hakuna y TUYO con nuevos talentos como Marcos Ricbour, seleccionado por una convocatoria en redes sociales. Tuvieron el asesoramiento de los sacerdotes Toño Casado y Jaime Salmoreno.

Posteriormente, fue grabado por un coro de más de 1.700 voces de colegios, parroquias, asociaciones y comunidades en las catedrales de Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria.