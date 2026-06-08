Ambiente fresco en tercio norte y calor en sur al inicio de semana, que llegará el jueves a todo el país con hasta 38ºC

Archivo - Varias personas se refugian del sol bajo un árbol - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El inicio de esta semana estará marcado por el ambiente fresco en el tercio norte peninsular y calor en el sur, que probablemente se extenderá a partir del jueves a todo el país, con temperaturas que llegarán a los 38 grados centígrados (ºC), según ha avanzado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

En este sentido, ha señalado que, hasta el miércoles, las lluvias quedarán acotadas a las comunidades cantábricas y Pirineos. Además, se formarán tormentas en zonas de esta cordillera y del sistema ibérico.

Por el contrario, ha destacado que el calor se notará en el centro y sur peninsular, con máximas superiores a los 35ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. En cambio, en el tercio norte, especialmente en el Cantábrico, el ambiente será más fresco, incluso con temperaturas bajas para la época del año.

No obstante, ha precisado que, a partir del jueves, aunque aumenta la incertidumbre en el pronóstico, es probable que el calor se extienda al resto del territorio y podrán superarse incluso los 38ºC en puntos de la mitad sur.

Además, ha añadido que, aunque es probable que siga el tiempo estable, algunos escenarios se inclinan por la formación de tormentas en zonas del interior peninsular en la recta final de la semana. En Canarias, habrá que prestar atención a los vientos alisios que soplarán con intensidad y provocarán mal estado de la mar.

Por días, Del Campo ha explicado que el lunes predominará el tiempo estable, si bien habrá cielos nubosos en el Cantábrico por el paso de un frente con lluvias débiles. Por la tarde, se formarán tormentas en el entorno de los Pirineos, así como en el sistema ibérico, donde las tormentas podrán ser localmente fuertes.

Respecto a las temperaturas, este lunes bajarán notablemente en el Cantábrico y subirán en el área mediterránea, peninsular y Baleares. Por ejemplo, el portavoz ha señalado que en Palma de Mallorca llegarán a los 30ºC, igual que Alicante. Madrid rondará los 33ºC y hasta 35ºC llegarán en Toledo, Albacete, Zaragoza, Sevilla y Córdoba.

El martes continuarán los cielos nubosos en el Cantábrico y en el Alto Ebro, con lluvias débiles por esas zonas que irán a menos por la tarde. Sin embargo, a partir del mediodía crecerán nubes en zonas de montaña del este peninsular, con posibles chubascos y tormentas, especialmente en los Pirineos y sistema ibérico.

Las temperaturas serán más bajas en los tercios norte y este de la Península y también en Baleares. De hecho, en las comunidades cantábricas, las temperaturas serán bajas para la época del año, con máximas de 16 o 17ºC en Oviedo y en Vitoria y, en general, por debajo de 20ºC en la cornisa cantábrica con vientos del norte.

Estas temperaturas frescas contrastarán con los 32ºC de Lleida, los 33ºC de Madrid, los 36ºC de Jaén o los 37ºC de Sevilla y Córdoba. Al respecto, el portavoz ha enfatizado en que en la mitad sur las temperaturas serán superiores al promedio normal de estas fechas por lo que se producirá "un marcado contraste en las temperaturas entre el tercio norte y la mitad sur".

Ya el miércoles, será una jornada en general tranquila de nuevo sin lluvias, salvo por alguna tormenta que se pueda formar por la tarde en zonas de montaña del este de la península. Las temperaturas mínimas bajarán en la mitad norte y las máximas subirán en el Cantábrico, con descensos en Aragón y Cataluña.

"MARCADO CONTRASTE" ENTRE NORTE Y SUR

De este modo, según Del Campo, continuará "el marcado contraste" entre las temperaturas del tercio norte y las de la mitad sur. A modo de ejemplo, ha indicado que tanto la meseta norte como el interior de las comunidades cantábricas amanecerán por debajo de 10ºC "y a duras penas rozarán los 20ºC en el momento más cálido del día".

En contraste, "en el Mediterráneo habrá ya noches tropicales en las que no se bajará de 20ºC", situación que se producirá, por ejemplo, en Barcelona o en Cádiz. Además, en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, el miércoles se superarán los 36 a 38ºC.

A partir del jueves, Del Campo ha precisado que aumenta la incertidumbre en el pronóstico aunque la mayoría de los escenarios se decantan por tiempo estable, con ausencia de lluvias, salvo las posibles tormentas aisladas que puedan formarse en zonas de montaña y una subida de las temperaturas.

Este acenso "será generalizado, pero más acusado en el tercio norte peninsular, donde ya los valores serán normales y propios de la época", según el portavoz, que ha especificado que "las máximas rondarán los 23 a 25ºC en las comunidades cantábricas". Además, en la meseta norte y sur de Galicia se alcanzarán 30 a 32ºC, 32 a 34ºC en el Valle del Ebro y 34 a 36ºC en buena parte del centro y sur, con 36 a 38ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

Además, se esperan noches tropicales en puntos del área mediterránea y de la mitad sur. Del Campo ha incidido que "es probable que continúe el ascenso térmico en los días siguientes con calor intenso en la mayor parte del país" e incluso "podrían superarse los 38 a 40ºC en puntos de los valles del Guadiana y del Guadalquivir".

En este sentido, ha indicado que "algunos escenarios se decantan por unas temperaturas no tan altas, con un calor que se podría calificar como más moderado". En cuanto a las precipitaciones, ha añadido que también hay incertidumbre, aunque "lo más probable es que continúe el tiempo seco en esa segunda mitad de la semana".

Por ello, ha avanzado que "no es descartable que se formen tormentas a partir del viernes en puntos del interior peninsular, sobre todo del centro y de la mitad oeste".

En Canarias, los vientos alisios soplarán con intensidad a comienzo de la semana, con rachas muy fuertes superiores a 70 kilómetros por hora en las zonas expuestas. Esos vientos arrastrarán nubes hasta el norte del archipiélago con alguna llovizna por esas zonas, mientras que en el sur estará más despejado.

Las temperaturas serán suaves, con máximas de entre 23 y 25ºC en zonas costeras. A partir del jueves, irá perdiendo fuerza ese viento alisio y subirán las temperaturas e incluso en puntos de medianías orientadas al sur se podrán superar los 30ºC.

POSIBLE DANA EL VIERNES

Desde Meteored han señalado que, a lo largo de esta semana, se va a producir un "choque" de masas de aire de distinta naturaleza sobre la geografía española, dando lugar a un importante contraste térmico entre el norte y el sur de la Península al menos hasta el miércoles.

En este sentido, las comunidades del extremo septentrional se verán afectadas por la llegada de aire polar marítimo y por varios sistemas frontales. También se espera un probable descuelgue que se acercaría a partir del viernes, con algunos escenarios que contemplan la formación de una dana en las inmediaciones de la Península.

El portal precisa que, con un chorro polar más ondulado, el fin de semana se podría descolgar una vaguada al oeste de la Península, e incluso algunos modelos contemplan que se desgajaría de la circulación general, formando una pequeña dana en nuestras inmediaciones. La incertidumbre es importante, pero podría impulsar aire más cálido, polvo en suspensión y favorecer el crecimiento de tormentas más extensas, intensas y organizadas en el interior y oeste desde el sábado.

En cuanto a las temperaturas, en la primera parte de la semana en las comunidades del tercio septentrional habrá capitales en las que no pasarán de los 20 ºC, en contraste con los más de 35 ºC que se alcanzarán en las vegas del Guadiana y en el valle del Guadalquivir, con valores por encima de la media de principios de junio.

Desde el jueves, el calor se puede intensificar en amplias zonas y es probable algún registro de 39-40 ºC en el sur. En Canarias, la situación estará dominada por los alisios, que soplarán con rachas localmente fuertes, dejando lluvias en el norte de las islas, más cuantiosas en montañosas.