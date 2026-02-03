Ametic califica como "ineficaz" la medida anunciada por Sánchez de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16

Archivo - Francisco Hortigüela, presidente de Ametic - AMETIC - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ametic, la patronal de la industria digital en España, ha calificado como "ineficaz" la medida anunciada este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, alegando que puede "incrementar brechas a largo plazo".

"En lugar de restringir su presencia en entornos digitales que ya forman parte de su realidad, defendemos un enfoque que priorice el interés superior del menor en el diseño de servicios y productos, establezca niveles de protección graduados según la edad y el riesgo, y promueva que las familias puedan tomar decisiones informadas apoyadas por herramientas fiables, configuraciones seguras por defecto y una alfabetización digital real", ha trasladado en un comunicado.

Así se ha expresado después de que Sánchez haya anunciado que España restringirá las redes sociales a menores de 16 años e implantará varias medidas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

De este modo, el líder del Ejecutivo quiere obligar a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, así como crear un sistema de "rastreo cuantificación y trazabilidad" que permita establecer una "huella de odio y polarización".

Con ello, Ametic ha remarcado que su objetivo es "avanzar hacia un ecosistema digital que sea seguro, inclusivo y formativo, donde los menores estén protegidos, pero también capacitados para desenvolverse con autonomía y criterio en un mundo que es --y seguirá siendo-- digital".