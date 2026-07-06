Ana Lorite, nueva defensora del lector de 'El País'

DVD1325. 01/07/26. Madrid. Redacción de EL PÁIS. Retrato a Ana Lorite por su nombramiento como nueva defensora de los lectores./ MOEH ATITAR - MOEH ATITAR/PRISA MEDIA

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora redactora jefa de la Unidad de Edición de 'El País', Ana Lorite, ha sido nombrada defensora del lector en sustitución de Soledad Alcaide, que termina su mandato de cuatro años establecido en el Estatuto del Defensor del Lector y pasa a ser nueva redactora jefa de la sección de Opinión.

Según ha informado este lunes Prisa Media, el director del diario, Jan Martínez Ahrens, se ha referido a Ana Lorite como "una periodista de reconocido prestigio y credibilidad", que comenzará su nueva labor en septiembre.

Además, ha añadido que la figura del defensor del lector celebró los 40 años desde que fue creada por la dirección de la cabecera, con el objetivo de "intervenir a instancia de cualquier lector o por iniciativa propia" con "plena independencia en el desempeño de su tarea".

"A ellos nos debemos, para ellos trabajamos", ha dicho Lorite, quien ha afirmado: "Aspiro a cumplir lo mejor posible la tarea que el Estatuto me encomienda, que es garantizar los derechos de los lectores y vigilar que el tratamiento de las informaciones se ajuste a las normas profesionales y éticas que debe cumplir el periodismo. ¡Qué responsabilidad!".

Lorite es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y cursó estudios de posgrado en Documentación Digital por la Universidad Pompeu Fabra. Ha desarrollado toda su carrera profesional en 'El País' desde que comenzó en el área administrativa, en 1985, aun siendo estudiante.

Pasó a Documentación (1988-2010), donde fue subjefa de sección y, desde 2010, ha desempeñado fundamentalmente tareas de edición, tanto como redactora de la Edición América como coordinadora del suplemento Europa, portadista de la web y editora de Nacional. En 2017 colaboró desde Barcelona en la coordinación de la información sobre el procés.

Desde 2020 trabajó en la Unidad de Edición, con responsabilidad en la edición y control de calidad del diario en los soportes digital y papel. Desde 2022 era redactora jefa de esta unidad y a partir de ahora este cometido lo asumirá Elsa Granda.

"Es un privilegio que el director me haya encomendado esta tarea", ha asegurado Ana Lorite, al tiempo que ha apuntado: "Lo único que puedo añadir es lo que escribió El Roto en la viñeta que ocupa una de las fachadas de la sede del diario en Madrid: 'Con los lectores, siempre".

Como recoge el artículo 9 del Estatuto del Defensor del Lector, el director ha comunicado al Comité de Redacción el nombramiento, que ha aprobado mayoritariamente. Desde que se creó esta figura en 1985, un total de 16 periodistas han sido designados para desarrollar esta responsabilidad en el periódico.