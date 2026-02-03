Andalucía se prepara para fuertes lluvias, mientras Galicia, Extremadura y CyL vigilan sus cauces

El río Guadiana a su paso por Sanlúcar de Guadiana. - AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE GUADIANA

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los efectos de la borrasca Leonardo han comenzado a sentirse este martes en varios puntos de la Península, especialmente en Andalucía que se prepara para un episodio de lluvias intensas especialmente el miércoles y jueves. En Galicia y Castilla y León preocupan especialmente los cauces que están bajo vigilancia.

La Junta de Andalucía ha adoptado ya medidas preventivas para este miércoles y ha cancelado las clases presenciales en todos los colegios e institutos a excepción de Almería. Asimismo, algunas universidades han adoptado ya medidas similares como la de Cádiz (UCA) que ha suspendido ya la actividad en todos sus Campus (Cádiz, Jerez, Puerto Real y Algeciras). La recomendación es que todos los centros suspendan la actividad presencial en las siete provincias afectadas.

Asimismo, ha sido suspendida para mañana la actividad en los centros de participación y centros asistenciales de día para personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad. También se recomienda a ayuntamientos de las zonas afectadas la suspensión de la actividad deportiva al aire libre.

La Junta de Andalucía ha elevado a nivel 2 el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, lo que implica incorporar medios extraordinarios tanto provinciales como locales al disposibito de auotnómico. Dentro de las medias adoptadas, la Unidad Militar de Emergencias (UME) está preparada para poder actuar en caso de que sea necesario. La Junta ha movilizado además a todo el personal del Infoca en las zonas de mayor riesgo, incluidos dos aviones de coordinación y dos helicópteros para vigilancia en zonas inundables

Asimismo, la administración andaluza tiene previsto enviar a las 20 horas de este martes un ES-Alert a la población en riesgo de lluvia muy elevada --zonas con aviso rojo-- como son la comarca de Grazalema y Campo de Gibraltar en Cádiz, Ronda (Málaga) y la zona de los puentes en la provincia de Jaén. De hecho, Ronda ha empezado a desalojar de forma preventiva a los vecinos de viviendas de varias zonas rurales, tales como Navares y Tejares, La Indiana y Llano de la Cruz ante el riesgo de inundaciones tras decretarse el aviso rojo por lluvias para este miércoles.

Y, el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz) ha pedido a los vecinos que viven en zonas inundables por la crecida de los ríos Hozgarganta y Guadiaro que "se preparen" o bien desalojen preventivamente sus viviendas ante la alerta roja por lluvias.

Aunque lo peor está por llegar, según las predicciones meteorológicas, las incidiencias se han sucedido a lo largo de la jornada de este martes en varios puntos de Andalucía.

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz han tenido que rescatar a cuatro personas, dos adultos y dos menores, que se vieron sorprendidos por la crecida del río Iro en Chiclana de la Frontera, quedando atrapados durante varias horas en la zona rural de Las Mesas, junto al circuito de motocross de la CA-389 de esta localidad.

En Granada, la previsión de fuertes lluvias a partir de la tarde de este martes y sobre todo el miércoles ha llevado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a incrementar el caudal de desagüe de la presa de Quéntar, por lo que se ha cortado de nuevo por prevención la A-4026 en Pinos Genil (Granada).

El aeropuerto de Granada, situado en el término municipal de Chauchina ha batido recórd este lunes de racha máxima de viento para un mes de febrero, con 98 kilómetros por hora. El anterior registro máximo era de 90 kilómetros por hora y se produjo en 1977.

Respecto a las carreras, la jornada ha comenzado con cuatro vías de la red de provincial de carreteras cortadas al tráfico, en concreto la CO-4207, la CO-7409, la CO-3406 y la CO-3201.

GALICIA, EXTREMADURA y CASTILLA Y LEON

En Galicia, lo más preocupante son los cauces debido a la intensidad de las lluvias de días pasados. La Xunta mantiene activo el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal), en fase de preemergencia, y hace seguimiento en estos momentos del caudal de 14 ríos. Actualmente, los ríos que se encuentran en vigilancia son, en la provincia de A Coruña: Mandeo (Coirós), Mero (Cambre), Barcés (Abegondo), Tambre (Oroso y Trazo) y Sar (Ames).

En la de Pontevedra: Gallo-Umia (Cuntis), Baixo-Umia (Ribadumia), Lérez (Pontevedra), Miñor (Gondomar), Cabeiro (Redondela). Y, en la provincia de Ourense: Támega (Oímbra), Arnoia (Baños de Molgas) y Avia (Ribadavia), Miño (Ourense, A Peroxa), Limia (Ponteliñares).

Además, la red de carreteras de Galicia ha registrado también complicaciones y seis carreteras provinciales y cerca de 90 viales más están afectados por la nieve en la montaña.

Y, en Castilla y León, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), tras las borrascas de gran impacto Joseph y Kristin a inicios de la semana pasada y la llegada de sucesivos frentes atlánticos asociados al mismo tren de borrascas, mantiene una especial vigilancia sobre los ríos y arroyos de la cuenca ante el incremento de caudales.

Tras nueve días desde que se inició el actual episodio de avenidas, el Organismo de cuenca ha emitido un total de 24 partes de seguimiento, con un total de 260 avisos hidrológicos que han afectado a 56 estaciones de aforo pertenecientes a 34 tramos de cauce distintos, tal y como ha explicado este martes la presidenta, María Jesús Lafuente.

Y, en Extremadura, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) mantiene diez estaciones de aforo con aviso rojo mientras que trece presas se encuentran aliviando agua "de forma preventiva y controlada" con el objetivo de laminar las avenidas que puedan producirse en los próximos días.