Ángeles Carmona (CGPJ) lamenta que "aún existe vergüenza" entre las mujeres a reconocerse víctimas de violencia machista

La presidenta del Observatorio de la Violencia de Género cree que "sería muy bueno que el Supremo se pronunciase sobre la violencia sexual"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, ha lamentado que "aún existe vergüenza" y "muchísimo sentimiento de culpa" entre las mujeres para reconocer que son víctimas de la violencia de género.

En una entrevista concedida a la Radio Galega este domingo, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Carmona ha asegurado que las víctimas "no denuncian fundamentalmente porque tienen miedo", por lo que --ha proseguido-- es importante que "toda la sociedad se implique".

"De la violencia de género se sale, sí, pero con ayuda", ha reivindicado, al tiempo que ha valorado que "hay que cambiar muchísimo" para que las víctimas no tarden años en denunciar esta situación.

Asimismo, la miembro del CGPJ ha reconocido el papel de movimientos sociales como el 'Me Too' o la reacción social tras la sentencia de La Manada: "Sin duda alguna, todos estos movimientos que empezaron con el 'Me Too' y continuaron en España con el 8 de marzo son muy positivos".

EL PACTO DE ESTADO

En cuanto al Pacto de Estado existente en la materia, Carmona lo ve "muy ambicioso" y que "hacen falta muchísimas reformas legislativas" que "atañen a las principales leyes". En este sentido, considera que "era necesaria la modificación en la legislación ya no solo en las penas que establece el Código Penal, sino de los propios conceptos" como los delitos de violación.

Sobre esto último, ha subrayado el trabajo que está desempeñando la Comisión de Codificación a raíz de la controvertida sentencia de La Manada: "Introducir la perspectiva de género en este tipo de delitos siempre es positivo en nuestra legislación".

Por ello, aunque ha evitado pronunciarse sobre el fallo en concreto poniendo por delante el "respeto a la independencia judicial", ha expresado que "sería muy bueno que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre la violencia sexual".

No obstante, la presidenta del Observatorio de la Violencia de Género ha reconocido que muchas de las instituciones "están implementando esas medidas". Así, ha destacado el trabajo de la Xunta, de la que ha celebrado que "ya implementó muchas de esas medidas que se refieren a la asistencia".

De forma más concreta, ha apuntado la "posibilidad de asistir a las víctimas sin necesidad de denuncia", lo que lleva a la Comunidad gallega a "estar a la vanguardia", según sus palabras.