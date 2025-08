Animalistas critican el sacrificio de 12 babuinos en el zoo de Núremberg y advierten: también sucede en España

Urgen a aprobar un reglamento de zoológicos españoles y mejorar las condiciones de los animales

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Proyecto Gran Simio y la Federación de Defensa Animal de Cantabria (Federación DEAN) han criticado el sacrificio de doce babuinos de Guinea en el zoo de Núremberg (Alemania) por "sobrepoblación" y han advertido que esta práctica "no es algo accidental ni una excepción dentro del sistema zoológico" y que también se lleva a cabo en España.

"No es algo accidental ni es una excepción. Es una herramienta utilizada habitualmente dentro del sistema zoológico (...). Muchas veces tienen animales que ellos no saben gestionar, porque al final son una colección de especies que muchas veces ni siquiera deberían de convivir en espacios o recintos cercanos. Se originan este tipo de problemas y entonces la solución que buscan no es trasladarlos, reubicarlos o mejorar instalaciones, no, directamente les matan", ha criticado en declaraciones a Europa Press la presidenta y portavoz de la Federación de Defensa Animal de Cantabria (Federación DEAN), Victoria Cedrún.

Por su parte, el director ejecutivo de Proyecto Gran Simio, Pedro Pozas, ha exigido la expulsión del zoo de Núremberg de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA) por "violar cualquier principio ético en la gestión de especies". Además, ha demandado una moratoria internacional sobre la reproducción en cautividad, especialmente para especies que los zoológicos alegan estar 'conservando' y, de manera más general, la progresiva clausura de los zoológicos tradicionales y su transformación en centros de rescate y recuperación.

A su juicio, lo que quieren los zoos con ellos es "tener una forma de ir ocupando las jaulas que se quedan vacías para las colecciones". Según ha denunciado en declaraciones a Europa Press, "no existe" un aval científico para este tipo de programas de reproducción para especies en peligro de extinción. "Le hemos pedido a la Unión Europea (UE) si independientemente hay algún aval científico que pueda avalarlos y no lo hay. Nos dijeron que lo que lo está llevando es precisamente la Asociación de Zoos", ha lamentado.

A su vez, ha recalcado que el de Núremberg no es un caso "aislado" y ha recordado entre otros el caso del león Marius en el zoo de Copenhague, que fue "sacrificado y posteriormente diseccionado públicamente ante niños" en 2014. De acuerdo con lo que ha explicado, estos programas también existen en España y piden su cese.

REGLAMENTO PARA LOS ZOOLÓGICOS EN ESPAÑA

Al margen de ello, ha reclamado la elaboración urgente de un Reglamento específico para la Ley de Zoológicos en España, que data de 2003 y ya está "desfasada". Entre otras cosas, ha pedido además una mejora de las condiciones para los animales --por ejemplo, que los grandes simios tengan espacios donde no estén a la vista del público y ha insistido en la necesidad de analizar los protocolos de seguridad en cuestión de incendios, inundaciones y escapes (en este último caso, para que los recintos tengan las dosis de adecuadas para cada especie de tal manera que no haya que matarles).

Mientras, la presidenta y portavoz de la Federación de Defensa Animal de Cantabria (Federación DEAN), Victoria Cedrún, ha denunciado en declaraciones a Europa Press que el del zoo de Núremberg es un caso de 'culling', "la matanza selectiva de animales sanos en zoológicos". A su juicio, esto representa una de las prácticas "más oscuras, crueles y éticamente insostenibles que aún persisten bajo el eufemismo de la gestión poblacional de los zoos".

En la misma línea que Pedro Pozas, Cedrún ha denunciado que este tipo de prácticas también existen en España y se ha remitido al caso de la manada de lobos sacrificada en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno (Cantabria) por la que fue denunciado por el diputado del Partido Regionalista Cántabro (PRC) Javier López Marcano.

En su opinión, los zoos cuentan "muchas veces" con personal "no preparado", con lo cual los cuidadores que están "gestionando" especies sobre las que "no tienen ni idea" y no se paran a analizar "cuáles son sus necesidades reales". "Siempre quieren tener bebés, sobre todo las especies más llamativas, porque son las que más público captan, pero realmente luego ni siquiera saben atender adecuadamente a su crecimiento o cuando crecen y resulta que tenemos más animales de la cuenta", ha puesto como ejemplo.

Cedrún considera que los zoos tienen que mejorar "en el sentido de convertirse en lugares éticos de conservación". En este sentido, ha abogado por que se centren en especies autóctonas y "no tengan la manía de traer animales de fuera, que aquí no pintan absolutamente nada porque, desde luego, las condiciones en las que habitan en los zoos no tienen nada nada que ver con las que habitan en la naturaleza", ha explicado.

Además, pide cambiar la educación que le están transmitiendo a los menores con animales "con un comportamiento totalmente estereotipado, que caminan en círculos, que tienen una mirada triste". Por esta parte, ha criticado que "a veces se les corte las alas a las aves para que no puedan volar".