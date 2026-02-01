Animalistas denuncian el "abandono" que sufren los perros de caza: "Aparecen en condiciones terribles y no los protegen"

1047685.1.260.149.20260201150129 Manifestantes portan pancarta con lema 'Basta de impunidad. Ayúdanos a salvar vidas' durante la manifestación en contra de la caza, a 1 de febrero de 2026, en Madrid (España). Cada febrero desde 2010, la Plataforma NAC (No a la Caza) convoca a nivel estat - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Animalistas se han concentrado este domingo en varias ciudades españolas para protestar contra la actividad cinegética y han denunciado que los perros de caza son los animales "más abandonados y maltratados", a la vez que piden al Gobierno que se "impliquen" en su protección.

"Estamos aquí para reivindicar que los perros de caza no tienen derechos. Estamos cansados de aguantar la impunidad que sufren estos perros, que son los más abandonados y maltratados en España. Aparecen en condiciones terribles y nadie los protege", ha lamentado el presidente de la Fundación Animal Rescue, Fran Díaz, en declaraciones a Europa Press en Madrid. Las manifestaciones han sido convocadas por la Plataforma NAC (No A la Caza).

Díaz ha asegurado que la situación de los perros de caza es cada vez "peor" en España y ha contado que a muchos de ellos les arrancan el chip "rajándoles el cuello para que no se identifique a los cazadores". "Les dejan tirados en los huesos, con patas rotas. Los cazadores se ven impunes ante el maltrato que le hacen a los perros", ha afirmado. "Se van de rositas, por eso pedimos justicia y que el Gobierno se implique con los perros de caza", ha reclamado.

El presidente de la Fundación Animal Rescue ha denunciado que los cazadores son "un lobby muy fuerte" y ha resaltado que detrás de la actividad cinegética "hay muchos intereses económicos detrás". "No entendemos que los perros de caza no estén protegidos como el resto de perros", ha agregado.

Entre los asistentes a la concentración de Madrid ha estado Desirée, una colaboradora animalista que ha denunciado la situación "vulnerable" de los perros de caza que fueron excluidos de la ley aprobada el año pasado por el Congreso, y ha asegurado que estos animales son "una herramienta más" para los cazadores, lo que implica que "se les pueda abandonar" y que "sean encontrados en cunetas, en sacos, en ríos". "Para los que compartimos nuestra vida con ellos, es una situación muy triste", ha insistido.

La colaboradora animalista ha explicado que la exclusión de estos perros de la ley los ha dejado "en un limbo", sin las mismas obligaciones que el resto de propietarios de mascotas, como estar "chipados con sus vacunas en regla" o "empadronados en el domicilio correspondiente". "Se ha puesto el foco en los propietarios de perros que están en domicilios, con muchísimas más posibilidades y libertad", ha concluido.

En la concentración de Valencia ha estado la coordinadora de la Plataforma NAC, Elena Simón, que ha afirmado en declaraciones a Europa Press que el principal objetivo de su organización es "acabar con la caza con perros", ya que España es el único país de la Unión Europea que "aún lo permite".

Elena ha destacado que desde su organización están en contra de "todas las modalidades de la caza" y buscan abordar "la situación que sufren los animales utilizados para la caza".

EL FINAL DE LA TEMPORADA DE CAZA, UN PERIODO "DRAMÁTICO"

Estas convocatorias coinciden con el mes del final de la temporada de caza, "un periodo especialmente dramático para miles de animales utilizados por la actividad cinegética, en particular para los galgos, que cada año sufren abandono, maltrato y muerte una vez dejan de ser considerados "útiles" para los cazadores", según la organización.

"Los animales no son herramientas ni objetos, y su vida y dignidad merecen respeto. No podemos seguir permitiendo una tradición que antepone diversión y negocio a dolor y abandono sistemático", ha recalcado la Plataforma NAC.

Las convocatorias han tenido lugar en casi toda España. Por ejemplo, ha habido manifestaciones en A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Arrecife, Badajoz, Barcelona, Bilbo, Burgos, Cáceres, Cartagena, Castellón, Ciudad Real, Corralejo (Fuerteventura), Cuenca, Donosti, Gijón, Girona, Granada, Huelva, Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mallorca, Mérida, Murcia, Palencia, Pamplona, Salamanca, Santiago de Compostela, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Segovia, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

PACMA ha confirmado que estará presente de forma activa en las convocatorias de Sevilla, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, León, Huelva, Madrid, Huesca, Badajoz, Palma de Mallorca, Jaén, Zaragoza y Guadalajara. Además, ha subrayado que seguirá apoyando este tipo de iniciativas con el objetivo de mostrar rechazo a una actividad que consideran "cruel e innecesaria en nuestros días" y para presionar a las administraciones para que dejen de fomentarla y financiarla.