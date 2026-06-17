El año 2025 fue, junto con 2024, el tercero más cálido en España desde que hay registros

Archivo - Un chico se moja la cabeza, a 12 de agosto de 2025 en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El año 2025 fue, junto con 2024, el tercero más cálido desde que hay registros, según el informe sobre el estado del clima de España 2025 presentado este miércoles por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), donde se analizan detalladamente las condiciones climáticas reinantes el año pasado en nuestro país, así como las tendencias observadas en las últimas décadas.

Concretamente, señala que el año 2025 fue extremadamente cálido en España, con una temperatura media de 15.1 °C, valor 1.1 °C por encima del promedio anual normal respecto al período 1991-2020. De este modo, se convierte en el tercer año más cálido desde el comienzo de la serie en 1961, empatado con 2024, y por detrás de 2022 y 2023.

Según AEMET, la tendencia al calentamiento es clara: los 12 años más cálidos de la serie pertenecen al siglo XXI. La temperatura media anual en España ha aumentado 1.75 °C desde 1961.

En cualquier caso, precisa que se registró una ola de frío de corta duración y poca intensidad en enero. Mientras, a lo largo del verano hubo tres olas de calor, dos de ellas "muy importantes". Aproximadamente en uno de cada tres días del verano España estuvo bajo situación de ola de calor.

"El calentamiento que está registrando España está asociado al cambio climático antropogénico, provocado mayoritariamente por las emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, la concentración de CO2 registrada en el Observatorio Atmosférico de Izaña, centro de referencia mundial en estos estudios y perteneciente a Aemet, fue de 427.3 partes por millón (ppm), lo que supone un incremento interanual de 2.9 ppm.", añade la AEMET.

25 RÉCORDS DE DÍAS CÁLIDOS Y NINGUNO DE FRÍOS

Es aumento de la temperatura media, según apunta, se traduce en un mayor número de récords de días cálidos frente a récords de días fríos. Así, en 2025 hubo 25 récords de días cálidos y ninguno de días fríos, cuando en un clima estable lo esperable hubieran sido unos cinco récords de cada tipo.

En la última década se han registrado 221 récords de días cálidos y siete de días fríos, es decir, los récords cálidos han sido 32 veces más frecuentes que los fríos.

EL MAR: TEMPERATURA EXTREMADAMENTE CÁLIDA

En cuanto a las aguas marítimas de España, tuvieron, por cuarto año consecutivo, un carácter extremadamente cálido. Fue el segundo año de la serie con temperaturas más altas, por detrás de 2023, al superar en 0.8 °C el promedio normal 1991-2020. Además, en la mayor parte de las zonas marítimas mediterráneas se registraron las temperaturas medias anuales más altas de la serie. Los tres últimos años han sido los únicos en alcanzarse o superarse la barrera de los 20 °C como temperatura media de las aguas marítimas circundantes a España, en una serie con datos desde 1940.

Respecto a la precipitación media sobre España fue de 688.7 mm en 2025, cifra que representa el 109% del valor normal del período 1991-2020. Se registró un carácter húmedo por segundo año consecutivo, algo que no se observaba desde el bienio 2013-2014.

Así, el año 2025 fue el vigésimo quinto más lluvioso de la serie y el noveno del siglo XXI. Es significativo que, pese al carácter húmedo del año en su conjunto, tres de las cuatro estaciones (invierno, verano y otoño) fueron secas y tan solo la primavera fue más lluviosa de lo normal: con unas precipitaciones superiores en un 51 % al valor normal, fue la quinta más lluviosa de la serie.

FIN DE SEQUÍA PROLONGADA EN MARZO

"Gracias a las precipitaciones acumuladas durante la primavera, desde marzo de 2025 se volvió a una situación de normalidad para el conjunto de España, después de atravesar una sequía de larga duración que comenzó en marzo de 2023", explica AEMET.

En cualquier caso, aclara que no se encuentra una tendencia estadísticamente significativa de la precipitación media anual desde 1961 para el conjunto de España, aunque sí hay descensos estadísticamente significativos en zonas del nordeste y del sur de la Península.

Por otro lado, el número de horas de sol estuvo en torno a su valor normal. Hubo menos tormentas que de costumbre, aunque sí se produjeron episodios de lluvias torrenciales, como el asociado a la dana Alice, el primero de estos sistemas en ser nombrado, y que en octubre de 2025 provocó importantes impactos.

En este sentido, 2025 fue el segundo año natural con mayor número de borrascas y danas nombradas desde que se puso en marcha el sistema a finales de 2017.

Esta edición del informe sobre el estado del clima de España es la séptima de un documento ya consolidado.