ANPE exige medidas para proteger el poder adquisitivo del profesorado en la pública ante la "elevada inflación"

Archivo - Alumnos durante el primer examen de la PAU 2025, en un aula en la Facultad de Químicas, durante la primera jornada de selectividad en Madrid, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

ANPE, sindicato mayoritario del profesorado de la enseñanza pública, ha exigido este jueves medidas para proteger el poder adquisitivo del profesorado de la "elevada inflación". En este sentido, ha advertido que el acuerdo salarial 2025-2028, que contempla una subida acumulada del 11%, tiene una "insuficiencia estructural" ante la evolución reciente de los precios.

Por ello, ha reclamado la implantación de una cláusula de revisión anual vinculada al IPC y la deflactación del IRPF y participar en un proceso de negociación en el que se aborden estas medidas y se impulse un plan de recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2010, que cifran en un "20%".

Según señala la organización sindical, los salarios públicos subieron "un 9,8%" entre 2021 y 2024, algo "absolutamente insuficiente" frente a una inflación acumulada del "19,38%". En este aspecto, el escenario se hace "aún más preocupante" si se tiene en cuenta la evolución futura del alza de los precios con el nuevo contexto abierto por la guerra en Oriente Medio.

"La situación actual muestra cómo, en un escenario de inestabilidad económica y política global, la inexistencia de una cláusula de revisión salarial vinculada directamente al IPC lastra la eficacia cualquier subida pactada", ha criticado ANPE.

De acuerdo con la organización sindical, a esto se añade la negativa del Gobierno a deflactar el IRPF conforme a la evolución de los precios. Por esta parte, denuncia que esta falta de ajuste del impuesto respecto al IPC "agrava la pérdida real de renta disponible y de capacidad de consumo de las clases medias, en las que se encuadra el profesorado".

"Nuestro sindicato recuerda que los docentes y el resto de empleados públicos arrastran más de una década de deterioro retributivo, consecuencia de reducciones salariales, congelaciones y subidas insuficientes, así como de la supresión de facto del cobro íntegro de las pagas extraordinarias. En este contexto, denuncia que el actual marco retributivo resulta claramente insuficiente para revertir la reducción del salario real experimentada", ha recalcado.