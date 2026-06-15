Antena 3 estrenará este viernes la nueva prueba final de 'Pasapalabra' sin 'El Rosco'

Archivo - Rosa conquista el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra', más de 2,7 millones de euros por el Rosco - ATRESMEDIA - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Antena 3 estrenará este viernes 19 de junio, a las 20.00 horas, la nueva prueba final de 'Pasapalabra' en sustitución del emblemático 'El Rosco', según ha dado a conocer la cadena de Atresmedia.

"El programa presentado por Roberto Leal estrena una emocionante y trepidante nueva prueba final", ha informado Carmen Pardo, coordinadora de series y programas en antena3.com.

El cambio al formato llega después de que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) confirmara el pasado mes de mayo la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de noviembre de 2022, que resolvía el litigio entre la productora holandesa MC&F y Atresmedia (y la intervención de ITV) por la emisión del programa 'Pasapalabra', que incluye la prueba final 'El Rosco'.

La resolución del alto tribunal desestimaba íntegramente los recursos presentados por Atresmedia e ITV Studios, así como el recurso de MC&F, y confirmaba en todos sus extremos la sentencia recurrida que reconoce que el formato televisivo conocido como 'El Rosco' constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V.

Tras conocerse la sentencia, fuentes jurídicas confirmaron a Europa Press que Antena 3 seguiría emitiendo 'Pasapalabra' con 'El Rosco' como prueba final hasta que se ejecutara la misma, lo que podía durar días o semanas. Finalmente, será este viernes cuando la cadena estrene una nueva prueba final para el concurso.

Por su parte, Mediaset España anunció que comenzaba a preparar un nuevo programa que incluirá 'El Rosco' como elemento final y principal. El grupo de comunicación suscribió hace más de un año un acuerdo con la productora MC&F para comprar los derechos de 'El Rosco', que estaba supeditado a la obtención de una sentencia favorable para la compañía holandesa.

DISPUTA EN LOS TRIBUNALES

La titularidad de 'El Rosco' de 'Pasapalabra' ha sido desde hace tiempo objeto de disputa en los tribunales españoles. El programa llegó a España a través de Antena 3 en el año 2000 con Silvia Jato como presentadora, siendo sustituida en algunas ocasiones por Constantino Romero.

Posteriormente, estuvo en antena en Telecinco desde 2007 y hasta 2019, cuando el Tribunal Supremo puso fin al litigio que enfrentaba a Mediaset España con la productora ITV, en relación con los derechos de emisión del programa 'Pasapalabra', ordenando el cese de la emisión del programa que presentaba Christian Gálvez en Telecinco.

Precisamente, el pasado viernes la Audiencia Provincial de Madrid estimó parte de un recurso de apelación de la productora británica ITV Studios y elevó hasta los 73,2 millones de euros la indemnización que Mediaset España debe abonar por el "beneficio ilícito derivado de los ingresos publicitarios directos, convencionales y no convencionales" del programa 'Pasapalabra'. Media For Europe-MFE, matriz de Mediaset España, anunció que solicitará la anulación de esta sentencia, tras el fallo del Tribunal Supremo que ha determinado que los derechos de autor de la prueba final de Pasapalabra no son de ITV.

El espacio volvió en 2020 a Antena 3 --que lo emite en la actualidad con Roberto Leal al frente---, después de que Atresmedia Televisión e ITV Studios alcanzaran un acuerdo para la emisión en España del formato británico 'The Alphabet Game'.

Sin embargo, en noviembre de 2022 la Audiencia de Barcelona condenó a Atresmedia por emitir 'El Rosco', con licencia de ITV, sin supuestamente ser titular de los derechos de propiedad intelectual del formato que, según la sentencia consultada por Europa Press, correspondían a la productora holandesa MC&F, que inició el litigio. Atresmedia e ITV presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo (TS), que confirmó la semana pasada la sentencia de la Audiencia de Barcelona.

La batalla judicial en torno a la titularidad de 'El Rosco' también se ha librado en Europa, donde el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) --en primera instancia del TJUE-- confirmó en 2023 que la denominación 'El Rosco' es una marca del programa de televisión 'Pasapalabra', del que es titular la productora británica ITV, tras considerar que la maltesa Good Services actuó de mala fe al registrar una marca del mismo nombre para impedir su uso.