Los aplausos colectivos a los sanitarios persisten a un día de que parte del país estrene la fase 3

Personal sanitario del Hospital Clínico San Carlos de la Comunidad de Madrid. En Madrid (España) a 25 de mayo de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los aplausos colectivos para homenajear el trabajo de los sanitarios y profesionales de servicios básicos durante la crisis del coronavirus han logrado resistir durante más de dos meses consecutivos a pesar de haber disminuido considerablemente con el alivio de las medidas de confinamiento.

Así, se cumplen 86 días desde que los aplausos se iniciaran en las distintas ciudades y pueblos de todo el territorio nacional tras una convocatoria en redes sociales y aplicaciones de mensajería una vez que el Gobierno decretó el estado de alarma en marzo ante la propagación de la pandemia, siguiendo así los pasos de los italianos, que por entonces ya llevaban confinados desde hace una semana.

Este gesto se ha mantenido también durante el proceso de desescalada, que ha servido para recuperar los paseos, la práctica de deporte o la apertura de ciertos establecimientos, como las terrazas, así como el regreso al trabajo físico de miles de trabajadores.

Los aplausos se han repetido a un día en el que el 52 por ciento del país, unos 25 millones de personas, estrene la fase 3 del plan de desescalada. En concreto, toda Andalucía, Aragón, Asturias, las Islas Baleares, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra, Murcia, País Vasco, Canarias y la ciudad de Melilla.

También avanzan en Castilla-La Mancha las provincias de Guadalajara y Cuenca, como proponía su gobierno autonómico, y en Cataluña lo hacen Alto Pirineo y Arán (Lleida), Tierras del Ebro y Camp de Tarragona en Tarragona.

El agradecimiento ciudadano con este gesto a las 20.00 horas ha dado paso a otras iniciativas para reivindicar mejoras por parte del propio colectivo sanitario, que además ha sido reconocido con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia por su labor en los momentos más duros de la pandemia.

Así, la plataforma 'Sanitarios Necesarios' ha vuelto a convocar para este lunes, a las 20.30 horas, a los trabajadores de la sanidad para que salgan a las puertas de sus centros sanitarios "a dar visibilidad a la situación de precariedad" con su silencio, en la que será la tercera jornada de esta iniciativa.

Fue con el confinamiento y las restricciones de movilidad más duras cuando los aplausos colectivos tuvieron su mayor apogeo. Los momentos más duros de la crisis sanitaria, que coincidieron con el famoso 'pico' de la epidemia, se saldó con el agradecimiento mayoritario de los ciudadanos a los centros hospitalarios, muchos de ellos al borde del colapso ante el alto número de contagiados y fallecidos.

Sin embargo, la desescalada, que ha aliviado en gran parte el confinamiento para evitar la propagación de la pandemia, provocó que un mensaje en redes sociales pidiera acabar con el agradecimiento diario a las 20.00 horas el domingo 17 de mayo, con un "aplauso final".

No obstante, parte de la ciudadanía sigue parando sus labores diarias para aplaudir a los sanitarios y profesionales de servicios básicos que no han parado en los días más duros de la crisis sanitarias. Muchos de ellos no han faltado a la cita a pesar de haberse resentido desde que están permitidas las salidas a la calle para pasear o hacer deporte.

También las redes sociales han permitido que muchas personas, organismos, colectivos e instituciones de toda índole agradezcan virtualmente la labor de estas personas con mensajes de aplausos que, en muchos casos, se adelantan a las 19.58 horas.