La APM tacha de "inaceptable" que Sánchez no comparezca en rueda de prensa tras la cumbre España-Marruecos

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha solicitado "encarecidamente" a los servicios de prensa del Gobierno que "faciliten" la presencia de medios de comunicación para dar cuenta la XIII reunión de alto nivel entre España y Marruecos, y considera "inaceptable" la decisión del presidente, Pedro Sánchez, de no comparecer en rueda de prensa.

Así lo ha puesto de manifiesto la APM en un comunicado, en el que denuncia que "se pretenda convertir a los periodistas en meros espectadores de un acto de gran trascendencia como es una cumbre con el país vecino, en la que participa un importante número de ministros".

En relación con la decisión del presidente del Ejecutivo de no comparecer en rueda de prensa, la asociación ha advertido de que es una "actitud que choca frontalmente con los principios de transparencia que el Ejecutivo dice defender y restringe de manera peligrosa el derecho a la libertad de información que tienen los ciudadanos y que se plasma a través de los medios de comunicación".

"El Gobierno, y particularmente su presidente, está en la obligación de someterse a las preguntas de los periodistas después de este tipo de reuniones, algo que hasta ahora venía siendo normal en España", ha concluido la APM.