Aprobada la 'Declaración de Madrid' para avanzar en la armonización de normas y permisos de conducción en Iberoamérica

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la celebración del acto de clausura del encuentro internacional “Hacia un espacio iberoamericano de Seguridad Vial”, a 26 de junio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, ha clausurado este viernes en la Casa de América el encuentro 'Hacia un Espacio Iberoamericano de Seguridad Vial', evento integrado en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno que acogerá España el próximo mes de noviembre.

En su intervención, Grande-Marlaska ha destacado la aprobación de la denominada 'Declaración de Madrid' por parte de los responsables de las agencias de tránsito y seguridad vial de los países iberoamericanos, un acuerdo que reafirma la importancia de la cooperación para reducir la siniestralidad vial, que actualmente se cobra más 90.000 vidas cada año en el espacio de los 22 países de la Conferencia Iberoamericana.

El ministro ha subrayado que este documento "es un acuerdo sin precedentes en la historia de la cooperación regional en materia de seguridad vial porque reafirma el valor de la vida como principio rector de nuestras políticas públicas, porque reconoce la seguridad vial como una condición indispensable para el desarrollo sostenible y porque expresa la voluntad de nuestros países de caminar juntos durante los próximos años".

Además de la 'Declaración de Madrid', aprobada al amparo de la XII Asamblea General del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI) y del Programa Iberoamericana de Seguridad Vial, se ha validado el Marco Estratégico Iberoamericano de Movilidad Segura 2030, el Índice Iberoamericano de Movilidad Segura y los proyectos de armonización de licencias y de normas de circulación.

El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, ha destacado el valor de la reunión por la participación conjunta de gobiernos y sociedad civil -representada por las asociaciones de víctimas- y la propia cooperación iberoamericana, así como por los resultados alcanzados y los compromisos adquiridos de cara al futuro.

"Que el número de víctimas de la inseguridad vial en Iberoamérica siga creciendo, y que sean principalmente jóvenes, nos obliga a actuar. El parque móvil de América Latina y el Caribe no deja de aumentar, y sus infraestructuras son deficitarias. Debemos actuar, porque hablamos de muertes evitables", ha afirmado Allamand.