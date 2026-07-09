Argüello (CEE): "Cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones, a las pruebas me remito"

El presidente de la CEE, Mons. Luis Argüello. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha advertido este jueves que "cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones" y ha añadido que a las "pruebas" se remite.

"Habría que hacer un llamamiento para la regeneración de que los propios sistemas democráticos, a partir de las personas que participamos de una u otra forma en ellos, pusiéramos en medio de la mesa nuestras fuentes de 'auctoritas', nuestra forma de acoger, aceptar, proponer una referencia ética porque, si no, tendremos que decir como los clásicos, como Agustín --que ahora está muy de moda, al que había citado, antes que León XIV, Benedicto XVI--. Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones y a las pruebas me remito", ha subrayado Argüello.

Así lo ha indicado durante el discurso de clausura de la Escuela de Verano organizada por la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI y celebrada en la sede de la Fundación Pablo VI bajo el título 'El colapso de la democracia. La oportunidad para una geopolítica al servicio del ser humano'.