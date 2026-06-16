Argüello (CEE) dice que "nunca" ha pedido un adelanto electoral: "Siempre he pedido ir a la Constitución"

El presidente de la CEE, Mons. Luis Argüello, el coordinador nacional de la visita apostólica, Yago de la Cierva, y el coordinador nacional adjunto de la misma, Fernando Giménez Barriocanal, durante una rueda de prensa - Marta Fernández - Europa Press
MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha negado este martes haber pedido un adelanto electoral y ha defendido que "siempre" ha pedido "ir a la Constitución".
"Yo nunca he pedido elecciones siempre he pedido ir a la Constitución. Los titulares de prensa siempre han traicionado mi respuesta", ha asegurado en rueda de prensa en la sede de la CEE, donde ha realizado una valoración del viaje del Papa Léon XIV a España.
En este sentido, Argüello ha explicado que, cuando se ha referido a situaciones de bloqueo político, siempre ha recordado las herramientas que contempla el ordenamiento constitucional para afrontarlas. "Yo me he remitido siempre a la Constitución y la Constitución prevé tres cosas: cuestión de confianza, moción de censura o elecciones generales", ha indicado.
No obstante, ha precisado que mencionar estas posibilidades no implica respaldar ninguna de ellas ni reclamar una salida política concreta. "Es lo que yo he dicho siempre y lo vuelvo a decir ahora, pero no para pedir o no pedir porque eso no me compete a mí, porque hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios", ha afirmado para añadir que no hace elección "por ninguno de los instrumentos".