El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, durante la celebración de la 130º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha publicado este viernes un decálogo para animar a "votar en conciencia", en base al discurso del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados el pasado mes de junio, en el que incluye desde el rechazo al aborto y la eutanasia hasta la acogida al migrante.

Argüello, que también es arzobispo de Valladolid, ha publicado el documento en su cuenta de la red social 'X' después de que la Asamblea Plenaria de la CEE, reunida esta semana, decidiera no aprobar un texto propuesto por Argüello en relación a las elecciones. En su lugar, los obispos han introducido unos párrafos en una nota general en la que se anima a votar "en conciencia" pensando en la "dignidad de la persona" y el "bien común".

Más allá de esta nota oficial, Argüello incluye en su decálogo, elaborado a partir del discurso de León XIV ante las Cortes Generales, algunos principios que, a su juicio, se deben tener en cuenta a la hora de votar.

En primer lugar, subraya el reconocimiento de la dignidad "inviolable" de la persona y reclama custodiar toda vida humana "desde la concepción hasta el ocaso natural" incluyendo "al no nacido, al anciano, al enfermo y a quien depende de otros".

De igual modo, exhorta a fortalecer la familia como "primera escuela de humanidad" y a respetar el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos.

Asimismo, el escrito plantea acoger al inmigrante con justicia al entender la migración como un asunto "moral y jurídico", y no solo económico o demográfico, exigiendo "vías seguras y legales, integración real y trabajar por el derecho a permanecer en la propia tierra".

En paralelo, reivindica la "dignidad del trabajo" a la vez que advierte de que "la inteligencia artificial requiere vigilancia moral para que las decisiones no queden sustraídas a la responsabilidad moral de la persona".

Además, el texto aboga por practicar el diálogo y construir concordia mediante una palabra pública "que desarme el lenguaje y respete a quien piensa distinto", con "una memoria histórica orientada a la verdad y la reconciliación".

También defiende la libertad de conciencia y de religión, precisando que "la autonomía de lo temporal no es hostilidad hacia la fe, que no pide privilegios ni debe ser relegada al silencio", y llama a trabajar por la paz desde la justicia, el servicio, el diálogo paciente, el derecho internacional y la primacía de la vida de los pueblos sobre "los intereses que se benefician de la guerra".

Argüello sostiene que "una ley no alcanza su grandeza por estar formalmente aprobada" sino cuando supera "sin avergonzarse" el examen ante la dignidad de la persona, lo que requiere "una renovación moral y espiritual junto a las reformas legales".

Finalmente, subraya que "León XIV no pretende una confesionalidad del Estado" y reconoce la autonomía de las realidades temporales y la distinción entre comunidad política y eclesial, reivindicando "el derecho de la tradición cristiana a aportar su visión del hombre, la libertad, la justicia y el bien común".