Arranca la operación verano con 104 millones de desplazamientos previstos y dispositivo especial por el eclipse

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La previsión supera en un 3,7% la cifra de desplazamientos del verano pasado, cuando por primera vez se sobrepasaron los 100 millones

Será el primer verano con la V-16 y el teléfono de atención a víctimas de tráfico activo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 3 de julio, el primer dispositivo especial de la Operación Verano 2026, durante la cual están previstos 104 millones de desplazamientos de largo recorrido hasta el 31 de agosto. Este fin de semana --desde las 15 horas del viernes hasta las 00.00 horas del domingo-- se esperan ya 4.830.000 millones.

La operación comprende cuatro operaciones especiales, dispositivos específicos para todos los fines de semana estivales, planes especiales con motivo de las operaciones Paso del Estrecho y Paso de Portugal y un dispositivo extraordinario para gestionar la movilidad asociada al eclipse de Sol del próximo 12 de agosto.

Del total de desplazamientos previstos entre el 1 de julio y el 31 de agosto, 49,7 se concentrarán en el mes de julio y 54,5 millones en agosto. La previsión supera en un 3,7% la cifra de desplazamientos del verano pasado, cuando por primera vez se superaron los 100 millones.

Por tanto, la Operación Verano 2026 estará integrada por cuatro grandes operaciones especiales: Primera operación especial de verano del 3 al 5 de julio; operación especial 1 de agosto del 31 de julio al 2 de agosto; operación especial 15 de agosto del 14 al 16 de agosto y operación retorno del verano del 28 al 31 de agosto.

Coincidiendo con el inicio de la temporada estival, esta primera operación sumará los desplazamientos de quienes comienzan sus vacaciones en el mes de julio y los movimientos habituales de fin de semana, lo que provocará, según la DGT, un importante incremento de la intensidad circulatoria en las principales vías de salida de los grandes núcleos urbanos y en los itinerarios hacia destinos turísticos y segundas residencias. Durante el retorno del domingo, el tráfico se concentrará en sentido hacia los núcleos urbanos, donde se prevén las principales retenciones por la tarde y primeras horas de la noche.

DISPOSITIVO POR EL ECLIPSE

Como novedad, este año el dispositivo de verano incorpora una planificación específica para gestionar la movilidad motivada por el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, que previsiblemente generará importantes movimientos hacia lugares comprendidos en la franja de visualización del cien por cien, con elevadas concentraciones de vehículos y personas en los puntos de observación.

Aunque este fenómeno astronómico excepcional podrá observarse desde todo el territorio nacional, solo será visible en su totalidad en una amplia franja que atraviesa Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Tráfico está preparando un dispositivo especial, con medidas concretas que comunicará en las próximas semanas.

A este dispositivo habrá que sumar la Operación Paso del Estrecho (OPE) con motivo del incremento de vehículos con matrícula extranjera que circulán por las vías nacionales. En total se estiman que unos 800.000 vehículos atravesarán España para embarcar con destino al norte de África. Con el fin de garantizar la fluidez y la seguridad de estos desplazamientos, la DGT mantiene un dispositivo específico en coordinación con el resto de los organismos implicados. El operativo incluye vigilancia permanente de los principales itinerarios utilizados por estos viajeros, especialmente los corredores Mediterráneo y Central y la Vía de la Plata.

En estos trayectos se han habilitado dos áreas de descanso y cinco puntos de información señalizados y dotados de personal. Además, está activo el Sistema de Información de Fronteras, con más de 2.400 paneles de mensaje variable a lo largo de toda la ruta y están desplegadas más de 2.000 cámaras que permiten conocer con antelación los tiempos y ritmo de llegada de vehículos a los puertos. En total, participarán más de 31.500 personas entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sanitarios, asistentes sociales, traductores y voluntarios, en un operativo que implica a más de 20 organismos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.

Paralelamente, se desarrollará un dispositivo específico para la Operación Paso de Portugal intensificando la vigilancia del tráfico y la información de servicio en las carreteras de acceso a los pasos fronterizos para garantizar una mayor seguridad en el flujo de los 270.000 vehículos previstos que se desplazarán desde Europa al país vecino.

CAMPAÑAS ESPECIALES

Coincidiendo con el incremento de la movilidad propio del verano, la DGT reforzará la vigilancia sobre aquellos factores asociados a una mayor siniestralidad vial. Se mantendrá la campaña específica de vigilancia de motocicletas en fines de semana, con especial atención al cumplimiento de los límites de velocidad, adelantamientos, utilización correcta del casco y resto de comportamientos de riesgo.

Además, entre los días 13 y 19 de julio se desarrollará la campaña especial de vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas, intensificando la realización de pruebas preventivas tanto en vías convencionales como en autopistas y autovías. Posteriormente, de 17 y 23 de agosto, se llevará a cabo una nueva campaña específica de control de velocidad, un factor de riesgo que está presente en más del 20% de los casos con víctimas mortales.

PRIMER VERANO CON EL USO OBLIGATORIO DE LA V-16

Por otro lado, este será el primer verano con obligación de llevar la V-16 para preseñalizar cualquier incidencia que se produzca en carretera y obligue a detener el vehículo. Según la DGT, la implantación de la V-16 conectada está suponiendo un "salto cuantitativo en el conocimiento de las incidencias que se producen en las carreteras". Mientras que en 2025 la DGT registraba una media mensual de 8.600 incidencias en las vías interurbanas, en la actualidad esa cifra supera las 69.000 incidencias al mes.

Cómo novedad también este verano, está disponible desde el mes de abril el teléfono 018, un teléfono de asistencia a aquellas personas que sufran directa o indirectamente un siniestro de tráfico en cualquier lugar de España. A través de este teléfono podrán recibir información personalizada sobre los recursos psicológicos, sociales, legales o médicos que tiene a su disposición.

Este servicio gratuito y confidencial de atención a víctimas de siniestros viales se presta en más de cincuenta idiomas, es accesible a personas con discapacidad y está disponible los 365 días del año entre las 8 y las 21 horas para ofrecer información, orientación y acompañamiento a víctimas, familiares y personas allegadas ante las dudas o las dificultades que puedan surgir después del siniestro.

Contactar con el 018 se puede realizar marcando directamente este número de teléfono, hacerlo por WhatsApp en el 645 713 823, a través del correo electrónico victimastrafico@dgt.es o del formulario en la página web de la DGT.