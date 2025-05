Arranca la semana del Cónclave y los cardenales proponen "un Papa pastor"

Dos personas caminan por Via de la Conciliazione junto a una pantalla gigante, de camino a la Plaza de San Pedro.

ROMA 5 May. (De la enviada especial de Europa Press, Laura Ramírez) -

La Ciudad del Vaticano y Roma se preparan para la elección del nuevo Papa en el Cónclave que comenzará este miércoles 7 de mayo y que atrae la atención de miles de periodistas y fieles. Mientras, los 170 cardenales reunidos este lunes en la undécima congregación general han hablado de migraciones, de la responsabilidad de apoyar al nuevo Pontífice y del deseo de que este sea "un Papa pastor".

Así lo han comentado este lunes los 170 purpurados reunidos (132 de ellos electores) en la que previsiblemente será la penúltima congregación preparatoria del Cónclave. La reunión ha comenzado a las 17:00 horas y se ha prolongado hasta las 19:00 horas.

Según ha explicado el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, este lunes por la tarde, han intervenido 20 cardenales y, entre otros temas, han abordado los conflictos étnicos, las guerras, las migraciones; han hablado sobre los migrantes "como un regalo" y sobre cómo apoyar a estas personas en la fe durante su travesía y en el país de acogida.

También han analizado el empeño y la responsabilidad de apoyar al nuevo Pontífice; han propuesto "un Papa pastor" y han debatido sobre el diálogo y la construcción de relaciones con religiones y mundos culturales diferentes.

La próxima sesión está programada para este martes a las 9:00 horas y no está previsto que se celebren más congregaciones aparte de esta.

Por otro lado, este lunes por la tarde también han jurado guardar absoluto secreto un centenar de personas que prestan apoyo organizativo al Cónclave, como cocineros, enfermeros, chóferes, técnicos o floristas, entre otros, que al igual que los cardenales deben guardar la más estricta confidencialidad, bajo pena de excomunión.

Preguntado por la posibilidad de que algún cardenal vote desde la Casa Santa Marta por motivos de salud, Bruni ha puntualizado que no está seguro de que vaya a ocurrir en este Cónclave y, en caso de darse esta situación, tres cardenales tendrán el encargo de recoger el voto de estos purpurados y llevarlo a la Capilla Sixtina.

UNA DECENA DE PANTALLAS GIGANTES

Mientras, en la calle ya se respira el ambiente precónclave. Una decena de pantallas gigantes ya están preparadas --cuatro en la Plaza de San Pedro y seis a lo largo de la Via de la Conciliazione-- para retransmitir el momento en el que el mundo conocerá al nuevo Pontífice.

La calle que lleva directa al Vaticano está preparada para acoger a los miles de fieles que previsiblemente se acercarán cuando salga la fumata blanca.

Muchos ciudadanos caminaban este lunes por los alrededores. "Creo que saldrá elegido el viernes", comenta Manuel, mientras que unos voluntarios aseguran que nadie lo puede saber. "Sólo lo saben los cardenales", precisan a Europa Press.

Si bien, no todos los turistas que pasan por la Plaza de San Pedro han venido a presenciar el Cónclave. Es el caso de Marcelino y Catalina, una pareja de Asturias que ha viajado a Roma para celebrar su 60 cumpleaños. "No hemos podido entrar a la Capilla Sixtina", lamentan. Aunque no son creyentes, reconocen la "maravilla artística" de la Basílica de San Pedro.