Así puedes elegir Europa Press entre tus fuentes preferidas de Google para seguir la actualidad informativa

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) - -

Google anunció el pasado 30 de abril la llegada a España de Fuentes preferidas, una nueva funcionalidad de Google Search que permite a los usuarios personalizar mejor las noticias que ven cuando consultan un tema en el buscador. La herramienta está pensada para que cada persona pueda escoger los medios y sitios informativos que quiere priorizar en sus resultados.

Una vez configuradas esas preferencias, los usuarios empezarán a ver más artículos de esas fuentes seleccionadas dentro del apartado de 'Noticias destacadas', siempre que hayan publicado contenido nuevo y relevante para la búsqueda realizada. En todo caso, Google precisa que se seguirá mostrando contenido de otros medios y que las fuentes elegidas podrán gestionarse en cualquier momento.

La función forma parte de la expansión global de Fuentes preferidas a todos los idiomas compatibles. La opción, que hasta ahora estaba disponible para consultas en inglés, se amplía con el objetivo de dar más control a los lectores sobre las noticias que aparecen en el Buscador.

CÓMO ELEGIR EUROPA PRESS COMO FUENTE PREFERIDA EN GOOGLE

Para elegir Europa Press como fuente preferida en Google, puedes acceder directamente a la herramienta de preferencias de fuentes de Google desde este enlace.

Al entrar, aparecerá la opción de seleccionar Europa Press como fuente preferida. Una vez activada, las noticias de Europa Press podrán aparecer con más frecuencia en el apartado de 'Noticias destacadas' cuando hagas búsquedas relacionadas con temas de actualidad.

También puedes hacerlo desde el propio buscador de Google. Para ello, busca un tema de actualidad y, cuando aparezca el recuadro de 'Noticias destacadas', pulsa en el icono situado a la derecha de ese apartado (señalado en rojo en la imagen de abajo). Después, busca y selecciona Europa Press entre tus fuentes favoritas.

Google permite escoger varias fuentes preferidas, por lo que el usuario puede configurar una lista con distintos medios y sitios de información. Tras completar la selección, basta con actualizar los resultados para empezar a ver más contenido de las fuentes elegidas cuando haya noticias recientes y relevantes para la búsqueda.

CÓMO SEGUIR A EUROPA PRESS EN GOOGLE DISCOVER

Además de seleccionar Europa Press como fuente preferida en la Búsqueda de Google, también puedes seguir sus noticias desde Google Discover, el 'feed' personalizado de Google que muestra artículos, vídeos y contenidos adaptados a los intereses de cada usuario.

Para hacerlo, hay que iniciar sesión con una cuenta de Google, acceder a este enlace y pulsar el botón '+ Seguir en Google'. A partir de ese momento, las publicaciones de Europa Press podrán tener más presencia dentro del 'feed' personalizado de Discover.

En Discover, los usuarios también pueden ajustar el contenido que reciben desde cada tarjeta de noticia. A través del menú de tres puntos, Google permite indicar si una información interesa, si no interesa o si se quiere ver menos contenido de ese tipo.

DÓNDE MÁS SEGUIR A EUROPA PRESS

Europa Press también está presente en redes sociales y otros canales digitales, desde los que se puede seguir la actualidad informativa durante todo el día.

Los lectores pueden encontrar a Europa Press en X, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn y TikTok, además de consultar directamente todas las noticias en la web de europapress.es.

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