Así son las balizas V16 homologadas obligatorias desde el 1 de enero: Geolocalizables y certificadas por IDIADA o LCOE

Baliza V-16 homologada FaseLight - WOTTOLINE

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La baliza V-16 será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. Las balizas deberán estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.

"La baliza conectada no vigila al conductor: sólo envía una señal anónima cuando tú la enciendes por una emergencia", ha aclarado a Europa Press el responsable de Producto de Wottoline, Borja Martín Palomino.

Desde la compañía, que dispone de dos modelos homologados (FaseLight e iWottoLight), recuerdan la importancia de elegir balizas homologadas y geolocalizables, con geolocalización anónima y servicios extra a través de la app SOS Alert.

Los dos modelos que ofrece Wottoline están homologados según la normativa vigente y se conectan a la plataforma DGT 3.0 para señalar vehículos inmovilizados "de forma rápida y eficaz".

En un mercado donde conviven balizas que "no cumplen con todos los requisitos", Martín Palomino ha subrayado la importancia de diferenciar "entre simples luces de emergencia y balizas V16 homologadas y geolocalizadas".

Ante las dudas de los usuarios por la privacidad de estas balizas, ha explicado que tanto en el modelo FaseLight como iWottoLight la SIM integrada es anónima: no está asociada al nombre, DNI ni teléfono del conductor.

"No hay que facilitar ningún dato personal para usar la baliza. Solo se envía a DGT 3.0 la posición del vehículo detenido y datos técnicos del dispositivo, nada más. La geolocalización sólo se activa cuando se enciende la baliza por una incidencia; mientras está apagada, no emite señal ni hace seguimiento del vehículo", ha apuntado el responsable de Producto de la empresa.

Así, el objetivo exclusivo es avisar al resto de usuarios y a los sistemas de tráfico de que hay un vehículo inmovilizado en un punto concreto de la vía, mejorando la seguridad de todos.

Estas balizas homologadas pueden vincularse opcionalmente con la app SOS Alert, que mejora la gestión de la avería o accidente. No obstante, este requisito no es necesario ya que la baliza cumple la normativa aunque el usuario no utilice la aplicación, ya que SOS Alert es un servicio añadido para tener toda la información y avisos centralizados.

SUSTITUYE A LOS TRIÁNGULOS PARA REDUCIR LA SINIESTRALIDAD

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerdan que este dispositivo, que sustituirá a los triángulos de emergencia, tiene como objetivo reducir la siniestralidad, evitando que los ocupantes del vehículo accidentado deban abandonarlo para colocarlo y avisando al resto de conductores de la zona de que hay un vehículo averiado.

Deberán llevar la baliza V-16 los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales, conforme a lo contemplado en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos. En el caso de las motocicletas, se recomienda su utilización por razones de seguridad aunque no existe obligación.

El aparato deberá guardarse cargado en la guantera o en otro lugar accesible dentro del vehículo. En el caso de tener que usarlo, el conductor lo encenderá y lo colocará desde el interior del coche en la parte más alta posible del vehículo, de modo que su visibilidad física sea mayor (el techo o, en el caso de los autobuses y camiones, la puerta del conductor).

Una vez que la baliza esté encendida y colocada en lo alto del vehículo, ésta emitirá una señal luminosa y, además, transmitirá la ubicación exacta del vehículo averiado de forma automática a la plataforma DGT 3.0. De este modo, los conductores que circulen por la zona recibirán esta información a través de sus navegadores, aplicaciones de movilidad o paneles de mensaje variable. Tras esto, corresponderá al conductor valorar si es posible abandonar o no el vehículo en condiciones de seguridad.