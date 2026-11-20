Archivo - (I-D) El presidente de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, interviene durante un Desayuno Informativo de Europa Press. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asís Martín de Cabiedes delegará sus funciones ejecutivas en Europa Press el próximo 31 de diciembre, aunque mantendrá su posición como segundo accionista de la compañía y seguirá como presidente del Consejo de Administración.

Las funciones ejecutivas ejercidas durante los últimos 30 años serán delegadas en el director general de Información, Javier García Vila; la directora de Negocio y Relaciones Institucionales, Candelas Martín de Cabiedes y el director general corporativo, Manuel Pardo.

Tras 32 años al frente de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes (Madrid, 1955) considera que ha llegado el momento de dar un paso al lado y dejar la primera línea ejecutiva. "Estamos en un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, pero creo que Europa Press está perfectamente preparada para afrontarlos. Es el momento para mí de abandonar la primera línea ejecutiva", ha dicho Martín de Cabiedes.