La Asociación de Medios de Información lanza la segunda edición de la campaña 'Tu poder es estar informado'

Archivo - AMI lanza 'Tu poder es estar informado' para reivindicar el derecho a la información y el periodismo profesional - AMI - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Medios de Información (AMI) lanza la segunda edición de la campaña 'Tu poder es estar informado. Protege tu derecho a la información. Protege el periodismo', con la colaboración del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO).

"Nunca ha habido tanta información al alcance de la mano. Y nunca ha sido tan necesario saber qué es cierto", advierten los medios asociados a AMI, que difunden la campaña en sus webs, sus redes sociales y sus ediciones impresas, acompañada de un vídeo.

En este sentido, sostienen que "estar informado no es un lujo, es un poder". "Es el poder de decidir con criterio sobre la salud, el dinero o el trabajo. De formarse una opinión propia. De distinguir una noticia de un bulo. De exigir transparencia y rendición de cuentas a quienes ejercen el poder. Y detrás de cada uno de esos poderes hay periodistas que verifican, contrastan y responden de lo que publican", añaden.

La campaña recuerda que la información veraz es un derecho fundamental, reconocido en el artículo 20 de la Constitución. "Proteger ese derecho es proteger la autonomía de cada ciudadano y la calidad de la vida democrática", subrayan.

"En un ecosistema en el que los algoritmos y la inteligencia artificial median cada vez más el acceso a las noticias", la campaña subraya "una distinción esencial: no toda información es periodismo". "Lo que los separa es un método -verificar, contrastar, contextualizar- y una responsabilidad: responder ante los lectores de lo publicado. Ese trabajo exige tiempo, recursos y medios sólidos e independientes", explica AMI, que defiende que el valor que genera la información revierta en quienes la producen.

La directora general de AMI, Irene Lanzaco, subraya que "sin periodismo profesional no hay ciudadanos verdaderamente informados" y añade: "Proteger a quien produce la información es proteger la libertad de todos".

La campaña interpela al conjunto de la sociedad (instituciones públicas, empresas tecnológicas y ciudadanos) y propone "gestos al alcance de cualquiera: suscribirse a un medio, compartir información contrastada, enseñar a distinguir una noticia de un bulo y respetar los derechos de quien produce los contenidos".

"Cada uno de ellos fortalece el periodismo que sostiene la conversación pública. Porque, como resume la campaña, 'una persona informada es una persona libre'", recuerda.