La Asociación de Profesionales de Radio y TV falla los premios Antenas de Plata que entregará el 11 de junio en Madrid

Archivo - El presidente de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid, Juan Ignacio Ocaña. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jurado de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión Madrid (APRTVM - FARTVE) ha fallado los premios de la XXXII Edición de las Antenas de Plata 2026, que se entregarán el próximo el 11 de junio en el Claustro de Nuestra Señora de Valverde de Madrid (Centro Cultural Montecarmelo) a partir de las 19 horas.

En la modalidad de radio han sido galardonados Universidad Complutense de Madrid de Inforadio; Patricia Fernández, coordinadora de informativos de Onda Madrid; Jorge Granullaque, del programa 'Mas de uno' Madrid de Onda Cero; Roberto Torija de 'La ventana' de Madrid de Cadena Ser; el editor de área de informativos de RVE Pablo Mingote y Pilar García de la Granja de 'Mediodía COPE'.

En la modalidad de televisión han sido reconocidos El programa 'En Lengua de Signos' de TVE; Ricardo Reyes, de deportes Cuatro. Manuel Salas, Ábside Media Producciones, por el documental 'Cayetana, la Duquesa de Todos' de Trece; Carmen Corazzini de Informativos T5/El Tiempo de Telecinco; Dani Mateo, de Zapeando, de La Sexta; Antonio Naranjo del 'El análisis: Diario de la noche' de Telemadrid; además de Pepa Romero de 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3.