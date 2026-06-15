La Asociación Taurina Parlamentaria se queja al Nuncio por la ausencia de los toros en la visita de León XIV a España

La Asociación Taurina Parlamentaria lamenta ante el Nuncio que los toros no estuvieran presente en la visita del Papa. - EUROPA PRESS

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Taurina Parlamentaria (ATP), Miguel Cid Cebrián, ha lamentado este lunes que la tauromaquia no estuviera presente durante la reciente "brillante y espectacular" visita del Papa León XIV, que ha viajado por Madrid, Barcelona y Canarias a lo largo de la semana pasada.

"Esta ausencia la he puesto de manifiesto en una carta dirigida al nuncio de su Santidad, sin que ello suponga reproche alguno al Papa, ya que me consta que éste, en su etapa de misionero en Perú, tuvo amistad con el torero peruano Paco Céspedes y asistió varias veces a espectáculos taurinos", ha destacado.

Así se ha expresado durante la entrega de los XVIII Premios Taurinos, galardones que la asociación ha entregado esta mañana en el Senado. Entre otros, la organización ha reconocido con un premio especial a la Infanta Elena por "su reconocida afición y su apoyo incondicional" a los toros.

Por otro lado, Cid ha celebrado que no haya salido adelante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'No es mi cultura', que buscaba quitar a la tauromaquia la protección legal como patrimonio cultural. En este sentido ha destacado la oposición del PP y Vox a la propuesta, pero también la abstención del grupo parlamentario socialista, que, según ha señalado, se produjo "gracias a la intervención" de Carmen Calvo y Eneko Andueza.

"Reyes, papas y políticos trataron de acabar con nuestra fiesta. Incluso los elementos climáticos, como ayer se vio en la plaza de las ventas. Ellos pasaron y seguirán pasando pero nuestra fiesta sigue", ha recalcado.

EL "COMPROMISO" DE LA INFANTA ELENA CON LOS TOROS

La Infanta Elena ha recibido el premio entre aplausos de toda la sala. Según el acta, con su afición a los toros ha propiciado "un mayor y mejor conocimiento de la cultura ancestral" española.

"Quiero expresarles mi sincero agradecimiento por esta distinción. Mi pasión por la fiesta de los toros siempre ha sido un compromiso y este reconocimiento es un estímulo para seguir promoviendo nuestra querida tauromaquia", ha transmitido.

Durante su discurso, ha señalado que la tauromaquia vive hoy en día un "renacer". A su juicio, se percibe entre la juventud "pasión y entusiasmo por regresar a las plazas para preservar y compartir esta cultura". "Asimismo quiero felicitar a los demás premiados, cuyas contribuciones son un ejemplo de entrega, amor por esta tradición española", ha añadido.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha destacado a la hora de entregarle el galardón que la Infanta ha heredado la afición por la tauromaquia de su familia y la ha transmitido también a sus hijos.

Por otro lado, ha reivindicado la libertad de una sociedad que defiende "mayoritariamente" la tauromaquia y "desea decidir por sí misma, que se opone a que le digan qué debe pensar, qué es lo que tienen que hacer o a qué lugares acudir. "La tauromaquia es sinónimo de democracia", ha recalcado.

En la misma línea que la Infanta, ha puesto el foco en cómo la tauromaquia vive "un momento extraordinario" y ha apuntado a que durante la temporada de 2025 se celebraron "21.569 festejos, un 3% más que el año anterior", con jóvenes que han "redescubierto" el toreo. "España es el país más taurino del mundo", ha subrayado.

LA ATP CELEBRA QUE LA ILP 'NO ES MI CULTURA' NO HAYA SALIDO ADELANTE

Entre el resto de premiados ha estado el periodista Carlos Martín Santoyo, que ha recibido el galardón al periodismo a favor de la tauromaquia, y Vicente Amigo Girol, que ha obtenido el premio a la trayectoria cultural.

Además, Caja Rural del Sur ha sido el receptor del galardón a la promoción de la tauromaquia, y la Federación Taurina de Madrid, el de trayectoria taurina.

Por último, los encierros de San Sebastián de los Reyes han sido reconocidos con la manifestación destacada en pro de la tauromaquia -se cumplen "501 años" desde que el municipio empezó a organizar los espectáculos taurinos-, y Manuel Francisco Vázquez Ruano, 'Curro Vázquez', el de figura de la tauromaquia.