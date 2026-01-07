Asociaciones de consumidores alertan de descuentos falsos y publicidad engañosa ante el inicio de las rebajas

Archivo - Varias personas con bolsas de compras en la calle comercial de Preciados, a 7 de enero de 2022, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de consumidores como Facua y la Asociación Española de Consumidores (Asescon) han alertado a los usuarios de algunas "trampas" que pueden sufrir con motivo del inicio del periodo de rebajas, que ha comenzado este miércoles, como descuentos falsos o publicidad engañosa, entre otros.

En el caso de Facua, ha explicado en un comunicado que la ley plantea como requisito que al menos la mitad de los artículos tengan descuentos para poder publicitar que un comercio está de rebajas. También ha recordado que muchos establecimientos estiran el periodo de rebajas hasta dos meses aunque les queden muy pocos artículos con descuentos.

En cuanto a las promociones del 70%, ha señalado que hay veces que se limitan a cinco o seis productos en toda la tienda, lo que supone "publicidad engañosa y se puede multar", según Facua.

Por otro lado, ha recordado la garantía para un electrodoméstico de segunda mano es de un año, mientras que para uno nuevo es de tres, y ha indicado que las tiendas no pueden rechazar pagos con tarjeta si a la entrada del comercio hay un cartel con los logotipos de Visa, Mastercard o de American Express, pues están indicando que aceptan el pago con tarjeta y no pueden discriminar entre el tipo de producto para el que permiten usarla.

Facua también ha advertido de que hay cadenas que fabrican o compran productos para comercializarlos exclusivamente durante esta temporada de descuentos, pero su precio no está rebajado, aunque las etiquetas señalen que sí. Por ello, enfatiza que la etiqueta debe constatar el precio antiguo y el rebajado.

En este sentido, precisa que el precio antiguo que ha de aparecer junto al rebajado no puede ser el más alto, sino el más bajo de todos los aplicados sobre productos idénticos en los 30 días precedentes. Un detalle que toma especial relevancia cuando un abrigo, por ejemplo, sube de precio justo una semana antes de que comience la temporada para pretender que se ha rebajado más.

Si bien la ley no impone el porcentaje de descuento mínimo para anunciarlo como rebajado, Facua afirma que los comercios que se limitan a reducir céntimos se exponen a que los consumidores difundan esta "tomadura de pelo" en redes sociales.

DEVOLUCIONES EN TEMPORADA DE REBAJAS

A su vez, si el usuario devuelve un producto pero en la tienda afirman que solo admiten devoluciones para productos no rebajados, sin un cartel visible con esa advertencia, insta a seguir la misma política comercial que durante el resto del año. De este modo, precisa que si se devuelve un producto comprado durante las Navidades, se puede volver a adquirir con su precio rebajado, como indica la ley.

En caso de que el artículo esté defectuoso, pero en la tienda se niegan a admitir devoluciones en rebajas, Facua ha explicado que el consumidor siempre tiene derecho a que se lo reparen o sustituyan por otro igual. Si no se puede reparar y no queda ninguno, deben devolver el dinero y el consumidor no se debe conformar con un vale de compra.

Desde Asescon han recordado que en torno a un 50% de las compras se devuelven tras la Navidad y que la legislación solo obliga a aceptarlas sin alegar motivo alguno ni penalización si fueron adquiridas a través de un portal electrónico durante los siguientes 14 días naturales después de la compra. En cualquier caso, el consumidor puede solicitar la 'Hoja de Reclamaciones' si no está conforme.

En esta línea, la asociación ha recomendado averiguar la política de cambios y devoluciones del establecimiento para saber si en el plazo de devolución --siempre con la factura de compra-- se debe devolver el producto sin haber sido abierto y si es posible recuperar el dinero pagado o si obliga a que sea en vales de compra. No obstante, ha señalado que los que reducen su precio por taras, desfasados o deterioros deberán identificarse como saldos, no como rebajas.

Por ello, ha recordado a los consumidores que "los derechos no tienen rebajas" y ha instado a comprobar la calidad y garantía del producto. Además, solo los artículos de temporada pueden ser anunciados como rebajados y deben estar claramente identificados y separados, para evitar confusiones.

AFRONTAR LA "CUESTA DE ENERO"

Tras las Navidades y gastos asociados, Asescon ha aconsejado planificar la economía familiar para hacer frente a la "cuesta de enero", lo que implica analizar los gastos fijos y, junto a posibles variables, adecuar las compras a los ingresos.

Internet es una "buena herramienta" para comparar precios y calidades, pero la asociación ha recomendado ser crítico con los gastos, desechar los imprescindibles y priorizar un consumo responsable de suministros escenciales como la electricidad, el gas o el agua.

Asimismo ha sugerido pagar en efectivo en vez de usar la tarjeta de crédito, ya que considera que ayuda a controlar mejor el gasto y a no caer en la trampa de la publicidad consumista de comprar aquello que económicamente no se puede permitir. En su lugar, es preferible comprar aquello que realmente suponga un ahorro y sea necesario.

Por último, ha hecho hincapié en educar a toda la familia, incluidos niños, en esta cuestión y en visualizar el ahorro semanal con el objetivo de motivar a que, de cara al futuro, "se mantenga este interés por llegar a fin de mes y en emplear el dinero en las cuestiones que realmente tengan interés para el conjunto de la familia".