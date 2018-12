Asociaciones de Familia tachan de "preocupante" el aumento de abortos y piden a los políticos un pacto por la maternidad

Publicado 20/12/2018 18:42:56 CET

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de familia han tachado de "preocupante" el aumento de abortos en España en 2017 y han pedido a los partidos políticos un Pacto por la maternidad y la natalidad con medidas que ofrezcan a las mujeres otras "alternativas". Así se han pronunciado sobre los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Sanidad, según los cuales en el año 2017 se produjeron 94.123 interrupciones voluntarias del embarazo.

El director del Foro de la Familia, Javier Rodríguez, considera que estos datos revelan que la sociedad "no va por el buen camino" pues "mientras España se muere y la natalidad cae al nivel de 1941, los abortos siguen creciendo".

Además, ha indicado que las cifras demuestran que "los métodos anticonceptivos no son la solución y que los abortos no se producen por situaciones de riesgo para la vida de la madre o del bebé". Por ello, propone "llevar al debate público la defensa de la vida y de la maternidad al margen de ideologías".

"No se trata, pues, de potenciar los anticonceptivos, pues los datos demuestran que poner fin a la vida del bebé se contempla como un método anticonceptivo, sino de ponerse de una vez por todas del lado de la mujer embarazada, del bebé por nacer, de la España que se muere, de la educación en valores como el compromiso y la responsabilidad", ha subrayado.

En este sentido, la Fundación REDMADRE pide al Gobierno que ponga en marcha políticas de apoyo a la mujer embarazada que presten especial atención a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En concreto, considera necesario un Pacto de Estado por la Maternidad.

"Sorprende mucho que justo en este momento, en que los derechos de la mujer son defendidos y reivindicados por la sociedad, se discrimine y excluya a aquellas mujeres que quieren ser madres, ofreciéndoles el aborto como la única solución a las dificultades surgidas por su embarazo", ha precisado la directora general de Fundación REDMADRE, Amaya Azcona.

Fundación REDMADRE ha criticado que "en 2017 el Estado invirtió 34 millones de euros en financiar el aborto y solo 3,6 millones en ayudar a la mujer embarazada para que pudiera tener a su hijo".

Además, The Family Watch ha indicado a Europa Press que se trata de unas cifras "preocupantes" que demuestran que "la sociedad no ha logrado establecer medidas que ayuden a las mujeres a encontrar otras alternativas y que no se vean abocadas a abortar como única salida".

"QUE NO SE SIENTAN ABANDONADAS"

Ante esta situación, sugiere medidas que ayuden y apoyen a las mujeres embarazadas "para que no se sientan abandonadas". Entre otras, propone algunas "dirigidas a no penalizar a las mujeres en sus puestos de trabajo" o las ayudas por hijo a cargo.

"Sin duda hoy más que nunca con el problema demográfico que tenemos hay que poner en valor la maternidad que no es solo un bien personal sino de toda la sociedad. Necesitamos también ese apoyo político que debe ir más allá de cualquier ideología", ha subrayado The Family Watch, al tiempo que ha reclamado un Pacto por la Natalidad.

Por su parte, la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, ha indicado que este aumento refleja "la inutilidad de las campañas de prevención" y "el desinterés de las administraciones por este tema". "Mientras los miembros del Gobierno se rasgan las vestiduras al hablar de la caza y los toros, cada día bajan el pulgar sin ningún pudor para que puedan morir niños por culpa del aborto", ha criticado.

Además, ha señalado que en una situación de "invierno demográfico", los sucesivos gobiernos "han permitido que, sólo en 2017, dejen de nacer 94.123 niños, lo que, además de ser una crueldad injusta e inhumana, es un suicidio en toda regla como sociedad".

En este contexto, piden a los partidos políticos que "se comprometan públicamente a derogar la actual ley del aborto" y a llevar a cabo "medidas encaminadas a que estas tristes y dramáticas cifras bajen de manera significativa".