Archivo - (Foto de ARCHIVO) Teclado de un Ordenador EUROPA PRESS 06/2/2009 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de prensa y sindicatos han pedido este martes protección y "respeto" para las mujeres periodistas coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha advertido de que las denuncias por violencia digital contra mujeres periodistas se duplican desde 2020 y una de cada cuatro sufre ansiedad o depresión a causa de ello.

La FAPE ha recalcado que "casi la mitad de las profesionales afirma recurrir a la autocensura en las redes sociales y un 22% en su desempeño laboral debido a la violencia en línea", según el análisis realizado en este mismo año por ONU Mujeres.

"Aunque no disponemos de datos concretos en España, sabemos que las amenazas contras las periodistas están al alza y no sólo en el ámbito digital sino cuando cubren actos que tienen lugar en la calle o en espacios públicos. La confrontación política contribuye a ello de forma clara", ha alertado.

La FAPE ha pedido que se proteja a las periodistas para que puedan trabajar seguras y no tengan que recurrir a la autocensura o incluso al abandono de la profesión. Es necesario contar con normas claras para cortar el acoso, pero también con recursos para poder facilitar desde las organizaciones de periodistas el apoyo necesario para denunciar y que los culpables no queden impunes.

Por su parte, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha apuntado que "la violencia de género afecta cada día más a las mujeres periodistas desde entornos digitales, pero también en la calle o en espacios públicos cuando están realizando su trabajo".

Según sostiene la APM, el "actual clima de crispación política fomenta estos lamentables episodios, que provoca a las informadoras no solo miedo e incertidumbre, sino también problemas de salud mental, como ansiedad o depresión".

AUTOCENSURA

Además, ha indicado que la mitad de las profesionales ha reconocido autocensurarse por miedo, según datos de ONU Mujeres. "El acoso a las periodistas en las redacciones, aunque ha disminuido, sigue siendo otra asignatura pendiente en la profesión", ha remarcado.

Por esto, la Asociación de la Prensa de Madrid pide que "se garantice la seguridad, la protección y el respeto para las periodistas que son amenazadas, tanto en las redacciones como en la calle y en las redes sociales". "Poderes públicos y medios de comunicación deben amparar a las informadoras y perseguir a los agresores", ha zanjado.

También la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha resaltado que la violencia contra las mujeres periodistas "no se limita al espacio físico en el que trabajan ni a las relaciones laborales" y que, en la actualidad, "cada vez con mayor frecuencia se ejerce también en el entorno digital y en las redes sociales mediante amenazas, acoso, difusión de datos personales, ataques sexuales y campañas coordinadas destinadas a desacreditar, silenciar y expulsar del espacio público a las mujeres".

En su opinión, la Inteligencia Artificial "está agravando esta violencia: las imágenes, vídeos y audios manipulados --los denominados deepfakes sexuales-- y las herramientas de "desnudado" digital permiten producir y difundir contenidos íntimos falsos con una rapidez, escala y apariencia de realismo sin precedentes".

"Estas agresiones no son solo virtuales sino que tienen consecuencias reales sobre la seguridad, la reputación, la salud mental y la libertad profesional de las mujeres periodistas", ha indicado, para después exigir a las plataformas digitales que asuman su responsabilidad y actúen con "rapidez" frente a la violencia de género, la desinformación y los contenidos íntimos manipulados o generados sin consentimiento.

Por último, ha asegurado que la violencia contra las mujeres periodistas es "un ataque a la libertad de expresión, a la igualdad y a la democracia" y ha reiterado que "no habrá periodismo libre mientras las mujeres periodistas tengan que trabajar bajo amenazas, acoso o miedo".