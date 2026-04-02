Los astronautas de Artemis II encienden el motor de Orión durante 43 segundos para ajustar la trayectoria

1074897.1.260.149.20260402171655 La Artemis II en su viaje a la Luna - EUROPA PRESS

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro astronautas que viajan en la misión Artemis II han completado al inicio de su segunda jornada la maniobra de elevación del perigeo, lo que supone otro ajuste orbital previsto para las primeras horas de la misión, según informa la NASA.

Después de haber descansado cuatro horas y tras haber con solucionado varios incidentes menores, como una pérdida de comunicación posterior al despegue y un problema con el inodoro de la nave espacial Orión, la tripulación se ha despertado sobre las 13.00 (hora española) con la canción 'Sleepyhead' de Young and Sick para supervisar los sistemas de la nave espacial Orión durante la maniobra de encendido.

Este encendido ha durado 43 segundos y ha elevado el punto más bajo de la órbita de la nave, ajustando la trayectoria mientras continúa orbitando la Tierra.

De este forma el encendido colocó a Orión en una órbita terrestre alta y estable que se alinea con su ruta hacia la Luna.

Ahora, los miembros de la tripulación volverán a su período de descanso durante otras cuatro horas y media antes de ser despertados nuevamente para comenzar su primer día completo en el espacio.

La segunda parte de la jornada de Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen tendrá entre los objetivos que los astronautas hagan 30 minutos de ejercicio en un dispositivo de ejercicio con volante de inercia para evitar la pérdida muscular y ósea que se produce en ausencia de gravedad.

El dispositivo de ejercicio con volante de inercia se trata de una máquina con cable para ejercicios aeróbicos como el remo y entrenamientos de resistencia como sentadillas y peso muerto. Funciona como un "yo-yo" y les proporciona la misma carga que ellos le aplican, con un máximo de 181 kilogramos.

También este jueves se reunirá el equipo de gestión de la misión con el fin de evaluar los sistemas de la nave espacial y dar su aprobación para la próxima maniobra de inyección translunar que enviará a los astronautas fuera de la órbita terrestre y hacia la Luna por primera vez desde 1972.

En la segunda parte del día, la tripulación tendrá un día de actividades más "tranquilas", avanza la NASA, con tiempo reservado para aclimatarse al entorno espacial.

Asimismo, tendrán la oportunidad de participar en una comunicación por vídeo entre el espacio y la Tierra, la primera de varias que se realizarán a lo largo de la misión. Con la excepción del séptimo día de vuelo, que es el día libre de la tripulación, y el día del aterrizaje, se prevé que dispongan de una o dos de estas oportunidades cada día de la misión.

La jornada ha comenzado con algunos problemas menores a las pocas horas de que el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) haya despegado -lo ha hecho este jueves a las 00.35 (hora española) desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida-.

El problema de comunicación provocó una pérdida parcial temporal de las mismas con la nave -la tripulación podía escuchar a los expertos de la NASA en la Tierra, pero que ellos no podían escuchar a los cuatros astronautas-.

Además, la tripulación de Artemis II, que llegará alrededor de la Luna tras más de 50 años, también ha conseguido restablecer el funcionamiento normal del inodoro de la nave tras los primeros momentos del despegue.

Los cuatro viajan a bordo de la nave espacial Orión, que será el hogar de esta tripulación durante su viaje de aproximadamente 1,1 millones de kilómetros y diez días. Vivirán y trabajarán en el módulo de tripulación de la nave, mientras que su módulo de servicio proporcionará los productos esenciales que los astronautas necesitan para mantenerse con vida, incluyendo agua potable, nitrógeno y oxígeno para respirar.