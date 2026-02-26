Atresmedia cierra 2025 con unos ingresos netos de 1.002,2 millones de euros y en Ebitda de 87,7 millones

Archivo - Letras y logo de Atresmedia en la fachada del edificio de la sede del grupo de comunicación Atresmedia en San Sebastián de los Reyes, en Madrid (España) a 10 de febrero de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Atresmedia logra en el año 2025 unos ingresos netos de 1.002,2 millones de euros, frente a los 1.017,9 millones de euros del ejercicio anterior, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) en el ejercicio se ha situado en 87,7 millones de euros frente a los 177,6 del mismo periodo de 2024. "Sin el impacto de la provisión del plan de bajas incentivadas, el resultado bruto de explotación alcanzaría los 133,3 millones de euros", ha destacado la compañía en un comunicado.

El Grupo Atresmedia ha emprendido, a finales de este año, un plan de bajas incentivadas voluntario para los empleados, sin efecto en caja, por importe de 45,6 millones de euros.

El resultado neto de explotación (Ebit) de enero a diciembre de 2025 alcanzó los 70,1 millones de euros frente a los 160,2 millones del año anterior. El beneficio del ejercicio se ha situado en 62,1 millones en comparación con los 120,3 del año precedente. Sin el impacto de la provisión del plan de bajas incentivadas, el beneficio neto sería de 96,3 millones de euros.

Respecto a la posición financiera neta de Atresmedia a 31 de diciembre de 2025, la compañía ha destacado que es positiva alcanzando 58,1 millones de euros.

En materia de inversión publicitaria total, que incluye todos los soportes publicitarios, Atresmedia ha apuntado que crece un 0,9%, mientras que el mercado de la publicidad en televisión decrece un 4,4% (en el año 2024 el crecimiento del mercado fue positivo). El medio radio crece un 2,6%, en ambos casos incluyendo sus mercados digitales.

REPARTO DE DIVIDENDOS

Asimismo, Atresmedia ha recordado que en junio se procedió al reparto del dividendo complementario correspondiente a los resultados del ejercicio 2024, a razón de 0,47 euros por acción en términos brutos, en total 105,8 millones de euros.

En el mes diciembre se repartió un dividendo a cuenta de los resultados de 2025, a razón de 0,18 euros por acción en términos brutos, en total 40,5 millones de euros.

La compañía ha manifestado también que en 2025 se renovaron "completamente" las líneas de financiación existentes por un importe total de 275 millones de euros, extendiendo los vencimientos bajo una estructura bullet con plazos entre cinco y siete años.

"Esta refinanciación refuerza significativamente el perfil financiero del Grupo, alargando la vida media de la deuda, aportando visibilidad a medio plazo y dotándonos de flexibilidad para afrontar tanto integración de adquisiciones como posibles nuevas oportunidades de crecimiento", ha explicado.

Por áreas, el negocio Audiovisual logró unos ingresos netos de 924,8 millones de euros, frente a los 943,7 millones de enero a diciembre de 2024. Atresmedia ha puesto el acento en el comportamiento positivo de las áreas del Grupo no directamente vinculadas al mercado publicitario, como la Producción y Distribución de contenidos (+1,4%), así como el crecimiento de Otros Ingresos (+61,8%) gracias a la incorporación de nuevas compañías.

"Estos elementos han ayudado a compensar la debilidad del mercado publicitario en Contenido Audiovisual, marcada por una comparación particularmente exigente con el ejercicio anterior", ha apuntado.

Los ingresos netos de publicidad en Contenido Audiovisual en el ejercicio ascendieron a 753,9 millones de euros en comparación con los 803,4 millones del mismo periodo de 2024. Estos ingresos incluyen todos los ingresos publicitarios por comercialización de espacios en los soportes en los que interviene el Grupo (TV lineal, TV conectada, atresplayer, canales digitales, influencers marketing, webs propias y soportes editoriales de terceros).

Los ingresos de producción y distribución de contenidos que incluyen principalmente las ventas internacionales de contenidos, los ingresos B2C y B2B de la plataforma SVOD atresplayer y el negocio del Cine, sumaron 93,8 millones de euros frente a los 92,5 millones de euros del año anterior, un incremento del 1,4%.

Por su parte, los otros ingresos, procedentes principalmente de eventos, licencias, derechos editoriales y ventas de la plataforma de viajes Waynabox, anotaron 78,3 millones de euros, lo que representa un incremento del 61,8% respecto a los 48,4 millones obtenidos en 2024. Este crecimiento se debe principalmente a la incorporación de la sociedad Last Lap dentro del área de eventos del Grupo, según ha precisado.

Finalmente, el negocio Radio alcanzó unos ingresos netos de 85,7 millones de euros frente a los 82,5 millones de euros obtenidos el año anterior, lo que supone un crecimiento del 4%, mejorando el comportamiento del mercado que sube un 2,6%.

PERSPECTIVAS PARA 2026

Atresmedia estima que sus ingresos totales en 2026 se mantendrán estables en perímetro constante, incorporando adicionalmente la contribución en el primer semestre de Last Lap y, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias pertinentes, la integración de Clear Channel España.

Por otro lado, mantiene como objetivo un margen Ebitda en el entorno del 15% y sostiene que la posición financiera neta estimada para 2026 se situaría en deuda cercana a los 25 millones de euros, incluyendo el impacto de la adquisición de Clear Channel y el cobro pendiente de la AEAT, manteniéndose en niveles compatibles con una estructura financiera sólida y flexible.

En materia de retribución al accionista, el Consejo propondrá el desembolso en junio 2026 de un dividendo complementario con cargo a 2025 de 0,21 euros por acción (aproximadamente 47 millones de euros).

El eventual dividendo a cuenta de 2026 se determinará a finales del ejercicio, preservando la disciplina financiera y el equilibrio entre crecimiento orgánico, desarrollo corporativo y remuneración al accionista.