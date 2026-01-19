Atresmedia, Mediaset y TVE ofrecen programación especial por la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba)

Familiares de los pasajeros del tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, acuden a la estación de trenes de Huelva. A 19 de enero de 2026, en Huelva (Andalucía, España).La cifra de fallecidos se ha elevado a 21, según han confirmado a Euro - Clara Carrasco

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Antena 3, Telecinco, laSexta, Cuatro y La 1 de TVE han modificado este lunes sus parrillas habituales para ofrecer una programación especial sobre el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 39 personas fallecidas y 152 heridas.

Según han indicado a Europa Press fuentes de Atresmedia, este lunes 'Espejo Público', con Susanna Griso, se ha alargado hasta 'La ruleta de la suerte', mientras que 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' no se ha emitido.

Por la tarde, está prevista la programación habitual de Antena 3, pero, por la noche, se cancela el episodio de 'Renacer' que será sustituido por un especial informativo de Antena 3 Noticias, con Vicente Valles al frente.

Informativos Telecinco, por su parte, ha desplegado una amplia cobertura para informar sobre el terreno del trágico accidente ferroviario ocurrido este domingo en Córdoba. De este modo, Carlos Franganillo estará en directo desde Adamuz tanto en la edición de mediodía como en la de 'prime time', acompañado en plató por Isabel Jiménez (mediodía) y Ángeles Blanco ('prime time').

Además, María Casado se incorporará al despliegue de Mediaset España en la zona en la edición de 'prime time'. Informativos Telecinco ha desplazado ocho equipos al lugar del accidente, cinco de las delegaciones de Andalucía y tres desde Madrid, y uno a cada una de las estaciones de tren de Madrid, Málaga y Huelva.

En cuanto a laSexta, 'Al Rojo Vivo' ha empezado este lunes a las 09.30 horas, retirándose de la parrilla 'Aruser@s'. Tras laSexta Noticias 14H, empezará un especial 'Más Vale Tarde' (15.45 horas) al que le sucederá la emisión habitual de 'Más Vale Tarde' (17.15 horas). El programa de 'Zapeando' se ha retirado de la programación.

Ya por la tarde-noche, llegará laSexta Noticias 20H (20.00 horas), laSexta Clave (21.00 horas) y luego especial laSexta Noticias (21.30 horas) hasta 'El Taquillazo' (00.00 horas). Este lunes también se retira de la parrilla 'El Intermedio', como ha detallado a Europa Press fuentes de Atresmedia.

Respecto a Cuatro, la cadena de Mediaset España modifica su programación de 'prime time' para emitir a las 23.00 horas una edición especial de 'Código 10', que ha desplazado equipos informativos a las zonas clave del accidente ferroviario.

De este modo, Nacho Abad y David Alemán estarán al frente del programa desde plató, con la presencia de expertos que analizarán las claves de la tragedia. Desde el lugar de los hechos, 'Código 10' ofrecerá información actualizada con seguimiento del minuto a minuto, y testimonios de afectados y familiares.

También La 1 ha modificado su programación para ofrecer a las 14.20 horas un especial informativo desde Adamuz con Alejandra Herranz, que ha viajado hasta allí para ofrecer la última hora de la tragedia, seguido de la última hora en el Telediario 1, con Herranz y Lourdes Maldonado.

A las 20.25 horas, Pepa Bueno se pondrá al frente de otro especial, que enlazará con el Telediario 2 y con otro especial a continuación con todas las claves de la tragedia, el análisis de expertos y entrevistas. Este lunes no se emitirá 'La Revuelta' de David Broncano y se aplaza el estreno de 'DecoMásters' al lunes 26 de enero.

RTVE ha abordado el suceso en 'La Hora de La 1', con Silvia Intxaurrondo, y 'Mañaneros 360', con Adela González y Javier Ruiz; y continuará por la tarde en 'Directo al grano', presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, y 'Malas lenguas', con Jesús Cintora. La programación de la tarde se completará con la emisión habitual de las series diarias de La 1 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'.