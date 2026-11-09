Atresmedia traslada su debate a cuatro al 23 de noviembre que cuenta con la asistencia de PP, Vox y Frente Amplio

Archivo - Letras de Atresmedia en lo alto de la sede del grupo de comunicación Atresmedia en San Sebastián de los Reyes, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Atresmedia ha decidido trasladar su debate electoral a cuatro al lunes 23 de noviembre, que ya cuenta con la confirmación de asistencia de PP, Vox y Frente Amplio.

Así lo ha anunciado este lunes Atresmedia, que ha explicado que la decisión responde al bloqueo que provocaba la coincidencia de fechas con el debate a cuatro de RTVE, propuesto para el jueves 26 de noviembre.

El grupo de comunicación ha asegurado que da este paso para que "los candidatos puedan debatir, con el convencimiento de la utilidad de estos debates para los ciudadanos, y fiel a su compromiso histórico con este tipo de citas".

Además, ha indicado que el lunes 23 de noviembre no es una fecha nueva y que es una de las dos que inicialmente propuso Atresmedia para debatir de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

El grupo ha señalado que Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular; Santiago Abascal, de Vox, y Ada Colau, de Frente Amplio, ya han confirmado su participación en el encuentro a cuatro para el lunes 23 de noviembre. La invitación sigue abierta al PSOE para que su candidato, Pedro Sánchez, acuda al debate.

En este sentido, ha explicado que tanto el plató como la línea gráfica del debate ya están definidos y listos en la sede de Atresmedia, en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

"Atresmedia no renuncia al cara a cara", ha asegurado el grupo, que mantiene su ofrecimiento al PP y al PSOE para celebrar un cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, en sus instalaciones "en la fecha que ambos consideren oportuna".