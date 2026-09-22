Autoescuelas exigen formación previa teórico-práctica para los conductores de patinetes

Archivo - Usuarios de patinetes eléctricos a un mes de la entrada en vigor de la normativa que regula su uso. A 1 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Algo más de un mes tras la entrada en vigor de la nueva normativa que regula en la ciudad de - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha exigido que el manejo de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) --como los patinetes eléctricos-- esté ligado a una formación previa.

"La irrupción de estos vehículos exige usuarios que conozcan las normas de circulación y tengan una percepción real del riesgo. No se puede delegar la seguridad de las calles únicamente a la vigilancia o la sanción; la formación vial debe ser el paso previo indispensable para compartir el espacio público", ha defendido.

Por otro lado, considera "imprescindible" implementar de manera efectiva los módulos de concienciación vial para futuros conductores, una medida que ya está contemplada en la legislación española pero que "requiere un impulso definitivo" ante el aumento de las sanciones por drogas.

"Paradójicamente, los alumnos obligados a asistir a los cursos de recuperación de puntos nos hacen siempre la misma reflexión tras recibir las sesiones de sensibilización: '¿Por qué no recibimos esta formación antes de empezar a conducir?'. Es una pregunta que debería hacer reaccionar a nuestras instituciones. Llegamos tarde cuando intentamos concienciar a quien ya ha dado positivo en un control, ha cometido un delito o ha sufrido el accidente", señalan desde CNAE.

La Confederación ha reiterado su compromiso con el objetivo "cero víctimas" y tiende la mano a la Dirección General de Tráfico (DGT) y a las administraciones competentes para "desarrollar y poner en marcha estos planes formativos preventivos de manera inmediata".