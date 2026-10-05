Automovilistas piden al próximo gobierno "más inversión" en conservación de carreteras tras el adelanto electoral

Archivo - Numerosos vehículos circulan por la A4, a 14 de agosto de 2026, en Madrid (España). Tráfico pone en marcha una nueva Operación Especial con motivo de la festividad nacional del 15 de agosto, que comienza a las 15:00 horas de este viernes 14 y se - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de automovilistas han pedido este lunes al gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre "más inversión en conservación y mejora de carreteras".

Así lo han señalado a Europa Press desde Automovilistas Europeos Asociados y la Fundación RACE, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa la convocatoria de comicios anticipados.

Para el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, la legislatura que termina ha sido de "una gran incertidumbre desde el punto de vista de la seguridad vial", lo que ha provocado retrasos en "numerosos desarrollos reglamentarios", como la nueva legislación sobre señalización o sobre los vehículos de movilidad personal.

De cara a la nueva legislatura, Arnaldo reclama una legislación de seguridad vial "clara", la reforma de un sistema de carnet por puntos y una mayor armonización legal que evite la dispersión normativa entre municipios, así como que las administraciones asuman la obligación legal de invertir de forma "inmediata" y "urgente" en la reparación de la red de carreteras.

Por su parte, el director de la Fundación RACE, Ignacio Fernández, valora "positivamente" que durante esta legislatura "se hayan dado pasos para reforzar la protección de los usuarios vulnerables", pero ha criticado "una política de movilidad excesivamente basada en restricciones y prohibiciones al vehículo privado y con una transición tecnológica que, en ocasiones, ha tratado de señalar una única solución".

Al próximo gobierno, le pedirían que "vuelva a situar la seguridad vial entre las grandes prioridades": más inversión en conservación y mejora de carreteras, especialmente las convencionales; incentivos eficaces para renovar el parque; más formación y educación vial; y una movilidad en la que las medidas medioambientales sean compatibles con las necesidades reales de los ciudadanos.

Cristina Llorente, de ConBici, cree que ha habido avances "importantes" como la Ley de Movilidad Sostenible, que ha contado con la gran implicación de las principales organizaciones sociales y en la que han conseguido más avances de los inicialmente propuestos (como añadir todo lo referente a la infancia). No obstante, señala que ahora queda todo el desarrollo reglamentario que implicaba la ley, como por ejemplo el reglamento y la composición del Consejo Superior de Movilidad Sostenible.

Por otro lado, denuncia que ha habido temas "demasiado retrasados" en el Ministerio de Transportes, donde la Estrategia Estatal por la Bicicleta sigue sin haber publicado su evaluación tras caducar y sin haberse redactado la siguiente.

Respecto a la legislatura, el Foro Adando destaca la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible y la reforma del Reglamento General de Circulación que han representado "pasos positivos pero insuficientes".

Asimismo, reclaman realizar una Estrategia Peatonal Estatal que sirva para coordinar esfuerzos de todas las administraciones en materia de caminabilidad urbana e interurbana.