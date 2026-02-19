Autoridades de protección de datos de la UE ven "margen de mejora" en la gestión del 'derecho al olvido'

Archivo - Usuario Utilizando Un Teclado De Ordenador - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de protección de datos de la Unión Europea (UE) han identificado "margen de mejora" en la información que se facilita a la ciudadanía o en los procedimientos internos para gestionar las solicitudes del derecho de supresión, conocido como 'derecho al olvido', reconocido en el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Así lo ha dado a conocer este jueves la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ha participado en una acción europea coordinada para analizar la atención del ejercicio del derecho de supresión que permite a los ciudadanos solicitar a empresas o buscadores la eliminación de sus datos personales sin dilación indebida.

El informe recoge los resultados de la encuesta realizada por las 32 autoridades de protección de datos y los resultados se muestran de forma agregada. En concreto, un total de 764 responsables en toda Europa respondieron al cuestionario, desde pymes a grandes empresas de varios sectores, y diversos tipos de entidades públicas.

Entre los resultados, las autoridades europeas han detectado que en lugar de suprimir los datos, se anonimizan o seudonimizan de manera "ineficiente" y señalan "las dificultades a las que enfrentan los responsables para determinar los periodos de retención y la eliminación de datos personales en el contexto de copias de seguridad".

Por otro lado, el estudio concluye que "algunos responsables tienen dificultades para evaluar y aplicar las condiciones para el ejercicio de este derecho, incluyendo la ponderación entre el derecho de supresión y otros derechos y libertades que pueden estar regulados en normas sectoriales específicas, como ocurre en el sector de la sanidad".

LAS RECLAMACIONES MÁS FRECUENTES

La AEPD ha explicado que esta iniciativa forma parte del marco de actuaciones del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD), que seleccionó esta temática debido a que se trata de uno de los derechos del RGPD que los ciudadanos más ejercitan ante los responsables del tratamiento y, a la vez, del que las Autoridades de protección de datos reciben con más frecuencia reclamaciones de la ciudadanía.

La Agencia española ha analizado las prácticas de una muestra de responsables del tratamiento del sector público y privado. En concreto, ha recibido los cuestionarios de 43 entidades (25 del sector público, 17 del sector privado y una del tercer sector).

En el sector privado, la AEPD ha contactado con entidades de los sectores de salud, telecomunicaciones, finanzas, retail y energía. La Agencia ha colaborado con la Autoridad Catalana de Protección de Datos, la Autoridad Vasca de Protección de datos y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que han llevado a cabo la encuesta en el marco de las entidades de su ámbito de competencia.