Autorizado un trasvase de 120 m3 para junio y julio del Tajo al Segura, que siguen en nivel 1

Archivo - Embalse de Entrepeñas - RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS), integrada por representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y de los organismos de gestión de cada una de las cuencas implicadas, ha autorizado este martes en una reunión telemática un volumen de 120 hectómetros cúbicos (hm3) de trasvase para junio y julio, según ha informado Transición Ecológica.

Así lo ha decidido tras constatar que los embalses almacenan un volumen efectivo de 1.479 hm3, lo que sitúa al sistema en nivel 1 conforme a las reglas de explotación del trasvase. Las previsiones apuntan a que esta situación se mantendrá durante el mes de julio, mientras que en agosto las reservas podrían situarse en el umbral entre los niveles 1 y 2. Durante el resto del semestre, permanecerán previsiblemente en nivel 2. Por ello, la Comisión ha

El órgano tiene previsto volver a reunirse en agosto para evaluar la evolución de las reservas y de las circunstancias hidrológicas con una mayor certidumbre. Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha informado de que la superficie inundada del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel alcanza ya cerca del 80%, gracias a las aportaciones superficiales procedentes del río Gigüela. Además, ha solicitado un volumen de 1,4 hm3 destinado a garantizar los abastecimientos a través de la denominada Tubería Manchega durante los meses de junio y julio.