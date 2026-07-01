Ayuda a la Iglesia Necesitada en España recaudó 17,3 millones de euros en 2025 y crecen un 20% las herencias y legados



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) en España recaudó en 2025 un total de 17,32 millones de euros, un 0,3% más que en 2024 (cuando recogieron 17,27 millones de euros), un incremento que se debe en gran parte al aumento de casi un 20% de las herencias y legados, según la Memoria de Actividades de ACN España 2025.

En concreto, según los datos presentados este miércoles, del total de fondos recaudados en 2025, 14,2 millones de euros se obtuvieron de donaciones (un 2,4% menos que el año anterior) y 3,1 millones, de herencias y legados, lo que supone un incremento de un 19,9% más.

Además, en 2025, la fundación en España contaba con 25.882 benefactores activos, de los cuales 3.439 se sumaron por primera vez.

"Estamos muy contentos porque nos estamos manteniendo, y ha habido una generosidad tremenda de herencias y legados", ha expresado el director de ACN España, José María Gallardo, este miércoles, en una rueda de prensa en la sede de ACN España.

En todo caso, el presidente del Consejo de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN España) Walther Plettenberg, ha pedido no quedarse "en los números" que "esconden la realidad que importa". "Lo hacemos por amor al Señor y por solidaridad con los cristianos de tantos países. Estamos en las cuatro esquinas del mundo", ha destacado.

APOYO HISTÓRICO A LOS SACERDOTES

A nivel global, la memoria también refleja un apoyo histórico a los sacerdotes más necesitados del mundo. En total, en 2025 creció la ayuda a presbíteros a través de casi 1,9 millones de estipendios de misas, el dato más alto registrado por ACN en su historia. Este apoyo ha llegado a 40.207 sacerdotes (uno de cada diez sacerdotes del mundo) en los cinco continentes, siendo a veces el único sustento del que disponen.

En todo el mundo, ACN recaudó en 2025 un total de 145,8 millones de euros gracias a sus 363.176 benefactores y ayudó a 1.251 diócesis de 141 países con 5.368 proyectos pastorales y de emergencia.

África volvió a recibir la mayor parte de la ayuda, con un 34,5% del total de los proyectos. En lugares "especialmente golpeados", como Burkina Faso, Níger y Malí, ACN pudo incrementar su ayuda en un 30%, mientras que el apoyo a la Iglesia en Nigeria creció un 47%, según el informe. Desde ACN han puesto de relieve "la esperanza para la Iglesia del futuro" que suponen los "cientos de seminaristas" que hay en Nigeria.

INDIA Y UCRANIA, LOS PAÍSES QUE MÁS AYUDA RECIBIERON

Los países que más apoyo recibieron fueron India, con más de 7,1 millones de euros y Ucrania (6,7 millones), seguidos de Líbano, Siria, República Democrática del Congo, Nigeria y Tanzania.

Con la aportación de los benefactores, ACN pudo construir o rehabilitar 791 edificios eclesiales, apoyar la formación de 13.368 seminaristas (uno de cada ocho futuros sacerdotes en el mundo) y 6.200 religiosas.

Además, se distribuyeron 520.816 biblias y libros religiosos en lenguas autóctonas, y se entregaron 845 vehículos para facilitar el acceso a las comunidades más remotas, entre ellos, motocicletas, barcas e incluso un camión.

Por otra parte, en 2025, ACN celebró 60 años de presencia en España, coincidiendo con el Jubileo de la Esperanza y, como acción de gracias, celebró 20 misas conmemorativas en distintas diócesis españolas. Entre otras iniciativas destaca 'Un millón de niños rezando el Rosario' que reunió a 45 centros educativos y a más de 10.000 niños y niñas que rezaron por la paz.

A su vez, 2025 estuvo marcado por el lanzamiento de una nueva edición del Informe Libertad Religiosa en el Mundo, que se entregó al Papa León XIV en audiencia privada, y de un Manifiesto por la Libertad Religiosa y una campaña global de firmas impulsada conjuntamente por las 24 oficinas nacionales de ACN, que ya cuenta con el apoyo de más de 8.000 firmas de la sociedad española.

Preguntados por la libertad religiosa en España, Gallardo ha precisado que, aunque la situación "no es comparable" a la que viven los países donde la Iglesia está más perseguida como Nigeria o Burkina Faso, en España también está "amenazada" por la "imposición de ciertas leyes contra las creencias de los católicos".