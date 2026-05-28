Baja un 60% la visibilidad de las personas LGTBI+ en los espacios de trabajo, según el colectivo: "Son un gran armario"

Yolanda Díaz en la presentación del Índice de Confianza en las Empresas 2026. - FELGTBI+

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La visibilidad de las personas LGTI+ ha descendido un 60% en los espacios de trabajo y solo una de cada diez comunica su pertenencia al colectivo ante sus superiores, clientela o proveedores de su empresa.

Así se desprende del Índice de Confianza en las Empresas 2026, investigación elaborada por la Federación Estatal LGTBI+, en colaboración con 40dB que fue presentado este jueves en el Museo de América, en el marco de la cuarta edición de Working for Diversity, cita anual para el abordaje de la diversidad LGTBI+ en el ámbito laboral.

Según el informe, en 2026 dos de cada 10 personas LGTBI+ (23%) es visible en su trabajo, mientras que casi 9 de cada 10 (85%) lo son en el resto de ámbitos de su vida. Para el director ejecutivo de la Federación, William Gil D'volio, estos datos convierten a los espacios de trabajo "en un gran armario donde muchas personas se ven obligadas a ocultar constantemente quienes son".

En este sentido, Gil D'Avolio ha incidido en que "la falta de visibilidad como persona LGTBI+ en la empresa limita el acceso a los derechos laborales e impide la retención del talento". Por eso, ha invitado a los centros de trabajo a "generar políticas empresariales que aseguren derechos para todas las personas y conviertan los centros de trabajo en lugares donde desarrollarnos profesional y personalmente".

Asimismo, ha recurrido a los datos de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales según los cuales más del 60% de la población LGTBI+ sufre ansiedad o estrés a causa de un trato desigual en el trabajo y casi la mitad de esta población experimenta sentimientos de soledad, apatía, hartazgo e, incluso, sintomatología depresiva. Por otra parte, los centros de trabajo pasan del sexto lugar donde más agresiones contra personas LGTBI+ se producían en 2025, al segundo, en 2026.

Para la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, "que el centro de trabajo se haya convertido en el segundo lugar donde más actos de odio se producen no es aceptable en un país que lidera el Mapa Arcoíris y que tiene las herramientas legales para cambiarlo". "La ley existe, pero no se aplica sola", ha recordado y ha animado a las empresas a implementar las medidas del Real Decreto, a activar los protocolos y a hacer de los centros de trabajo "espacios donde nadie tenga que elegir entre ser quien es y conservar su empleo".

"No podemos consentir la reentrada al armario de nadie cuando cruza la puerta de su empresa", ha destacado.

Según el Índice de Empresas, las personas LGTBI+ valoran muy positivamente la legislación aprobada para favorecer la igualdad LGTBI+ en el ámbito laboral. En concreto, en 2026, el 71% de las personas LGTBI+ considera positiva la incorporación de medidas que promueven la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI+ en la empresa, es decir el Real Decreto 1026/2024. Igualmente, casi 7 de cada 10 de las personas LGTBI+ ve necesario implementar un correcto acompañamiento de los procesos de transición en los centros de trabajo, a través de los protocolos que el Real Decreto especifica.

Además, Gil D'Avolio ha añadido que, según la investigación, como clientes, las personas LGTBI+ valoraron con un 7 sobre 10 la importancia del compromiso de las empresas con la diversidad LGTBI+; también lo valoran en un 7 sobre 10 cuando son parte de la dirección estratégica de la compañía y con casi un 8 sobre 10 cuando son parte de la plantilla. "Esto demuestra que el compromiso con la diversidad tiene una doble vertiente que puede confluir, por un lado, el negocio y, por otro lado, en el de la dignidad y los derechos humanos", recuerda Gil D'Avolio.

Por su parte, durante su intervención, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha relacionado la disminución de la visibilidad de las personas LGTBI+ con el aumento de los discursos de odio, que alimentan e incrementan la hostilidad contra las personas LGTBI+ en todos los espacios de la vida cotidiana, incluido el trabajo.

En este sentido, ha declarado que "el primer paso para seguir siendo un país que avanza en derechos e igualdad es la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad". "Es fundamental poner freno a esos discursos que legitiman la violencia desde los medios, las gradas o los escaños y que tenemos que escuchar, incluso, en nuestras propias mesas", ha declarado.