Barriocanal(CEE) defiende que el rostro de la Iglesia es estar con los necesitados aunque admite situaciones repugnantes

Publicado 30/10/2018 21:32:10 CET

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El responsable económico de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, ha lamentado que "se quiera presentar a la Iglesia con un rostro que no es el suyo". "Es cierto que hay situaciones que generan repugnancia y que no se han tratado bien. Pero ese no es el rostro de la Iglesia. El rostro de la Iglesia es el de los sacerdotes, los misioneros, las congregaciones, etc", ha dicho en una intervención en el Club Siglo XXI recogida por la Cadena Cope.

En este sentido, ha asegurado que "la Iglesia siempre ha estado con los que más lo necesitan: las personas que están solas, con los discapacitados, con los ancianos, con los presos, con las mujeres víctimas de violencia, con los inmigrantes". "¿Saben dónde están los inmigrantes del Aquarius, los que se han quedado? En Cáritas. Y nadie les ha preguntado si van a misa para poder quedarse", ha señalado.

Por otro lado, preguntado por dónde le parece bien a la Iglesia que reposen los restos de Franco, ha preferido echar mano de un aforismo que se dice en la Iglesia: "Roma locuta, cosa finita. Si Roma ha hablado, yo no tengo nada que decir."

Sobre las inmatriculaciones, Giménez-Barriocanal ha recordado que se trata de un mecanismo que "ha permitido inscribir bienes de la Iglesia que ésta posee desde tiempos inmemoriales". "Las instituciones de la Iglesia son milenarias y el registro de la propiedad es de antes de ayer", ha asegurado.

"Los bienes de la Iglesia se destinan a los fieles, incluida la Iglesia- mezquita de Córdoba, en sus facetas religiosa y cultural", ha recalcado, al tiempo que ha explicado que los costes de mantenimiento de bienes como estos, la Iglesia los asume como parte de esta labor de ponerlos a disposición de toda la sociedad.

Además, ha defendido que la Iglesia goza del mismo régimen fiscal que cualquier fundación de un partido político o una ONG. "El régimen fiscal de la Iglesia no dependen de los acuerdos. Podría cambiarse el régimen especial de la Iglesia, pero no debería ser solo de la Iglesia", ha apuntado en relación a la exención del pago del IBI.

Barriocanal también se ha referido a la clase de religión que considera un servicio demandado por los padres. "Hay 3,5 millones de personas que quieren que sus hijos estudien religión y eso parece que molesta. Es una visión con la que se puede no estar de acuerdo, pero es indudable que ha contribuido al progreso de la sociedad", ha añadido.

A su vez, ha defendido la educación concertada, asegurando que el dinero destinado a ella no es para la Iglesia sino para la educación de los hijos y que es un sistema más barato para las familias y de referencia en formación en valores. "Por eso, siempre sorprende el ataque a esta institución", ha asegurado.

Finalmente, Barriocanal también se ha recordad que la Santa Sede tiene acuerdo con más de 180 países, la mayoría de ellos, en un régimen similar al de España. "No existe ningún concordato en vigor, solo unos acuerdos de 1979, de marcado carácter constitucional, que no ocupan más de cinco páginas del BOE", ha precisado.