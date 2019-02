¿Qué es la 'Biblioteca del Futuro'?

Actualizado 04/02/2019 16:08:08 CET

Europa Press

MADRID, 4 Feb. (EDIZIONES) -

La 'Biblioteca del Futuro' pretende recoger las obras de cien autores destacados y publicarlas dentro de cien años. Para ello, utilizará el papel extraido de la tala de un bosque cultivado con ese propósito en Oslo (Noruega).

El proyecto comenzó en 2014 con la plantación de los árboles y se extenderá hasta 2114, sumando cada año una nueva obra de un autor distinto. Una vez llegue la fecha, se talará el bosque y se imprimirán 3.000 copias de cada uno de los 100 manuscritos. La idea ha sido impulsada por una artista escocesa, Katie Peterson, y cuenta con el apoyo de las autoridades locales de Oslo, en cuya biblioteca pública se custodian los manuscritos.

Los escritores son elegidos e invitados a participar por la organización gestora del proyecto, la 'Fundación Biblioteca del Futuro', según "lo excepcional de sus contribuciones a la literatura y a la poesía y el potencial de sus obras para capturar la imaginación de esta generación y de las siguientes". La fundación no restringe la colaboración según edad, sexo o raza, así como tampoco impone ninguna norma sobre los textos que deben presentar los autores, excepto que estos no pueden haber sido publicados con anterioridad y que no pueden contener imágenes.

La primera autora de la 'Biblioteca del Futuro' fue la canadiense Margaret Atwood (autora de 'El Cuento de la Criada). Tras ella han presentado textos David Mitchell, Sjón, Elif Shafak y Han Kang, que entregará su manuscrito durante esta primavera. Nadie ha rechazado la invitación a participar en el proyecto por el momento, aunque Peterson admitió al 'Sydney Morning Herald' que le habría encantado ofrecer a Umberto Eco y a Tomas Transtromer un hueco en la biblioteca (ambos murieron en 2016).

Los autores sólo tienen permitido revelar el título de la obra. Una vez la acaban, presentan sus manuscritos en una ceremonia de entrega pública en mitad de la arboleda cercana a Oslo. Las obras serán custodiadas en la 'Habitación del Silencio', una sala especialmente diseñada para ello en la nueva biblioteca pública de la ciudad, a partir de principios de 2020.

La única excepción a la regla de no publicar nada hasta la finalización del proyecto es un dibujo de la propia Peterson que muestra un corte de un árbol con cien estrías, una por cada libro que compondrá la 'Biblioteca del Futuro'. Adquiriendo una copia del dibujo, uno se garantiza tener una copia de cada manuscrito en 2114.