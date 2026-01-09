Bolaños asegura que la Santa Sede "anunciará oficialmente" la visita del Papa a España: "Hay conversaciones avanzadas"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ofrece una rueda de prensa tras la firma del acuerdo, en el Palacio de Parcent, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que la Santa Sede "anunciará oficialmente" la visita del Papa León XIV a España. "Hay conversaciones avanzadas", ha afirmado.

Así lo ha expresado este viernes el ministro Félix Bolaños en una entrevista concedida en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER, al ser preguntado sobre si el Pontífice viajará finalmente a España.

En este sentido, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha detallado que "precisamente en estos días" el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el obispo y cardenal de Madrid, José Cobo; y el obispo y cardenal de Barcelona, Juan José Omella; "están en el Vaticano".

"Tendrá que ser el Vaticano, por supuesto, el que dé noticia oficial de ese viaje, en qué términos, a qué ciudades, en qué fechas. Pero bueno, ese asunto está avanzando", ha manifestado el ministro encargado de gestionar las relaciones del Estado con la Iglesia católica y otras confesiones religiosas.