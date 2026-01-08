La Conferencia Episcopal se reúne mañana con el Vaticano para abordar el posible viaje del Papa a España

Archivo - El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo (i), y el presidente de la CEE, Luis Argüello (d). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y los cardenales José Cobo y Juan José Omella, arzobispos de Madrid y Barcelona, respectivamente, se reunirán este viernes 9 de enero con la Secretaría de Estado del Vaticano, en Roma, para poner sobre la mesa el posible viaje del Papa León XIV a España, según han confirmado a Europa Press fuentes eclesiales. Además, la reunión se celebrará solo un día después de la firma del acuerdo Iglesia-Estado para la indemnización de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial.

Entre los posibles destinos del viaje, que aún no está confirmado, se barajan Madrid y Barcelona, que celebra este 2026 los 100 años de la muerte de Antoni Gaudí, el arquitecto conocido por dirigir la construcción de la Sagrada Familia. También podría hacer alguna parada en una zona de la 'España vaciada', según las mismas fuentes.

La reunión está prevista para este viernes 9 de enero, justo un día después del primer consistorio convocado por el Papa León XIV para el 7 y 8 de enero, en el que participan cardenales de todo el mundo, incluidos Cobo y Omella.

El pasado mes de noviembre, los obispos españoles ya se reunieron con el Papa León XIV y salieron "esperanzados" respecto a una posible visita a España "quizá relativamente pronto", según indicaron tras el encuentro.

Los prelados le sugirieron varias ideas como retomar el viaje pendiente de su predecesor, Francisco, a Canarias, ante la crisis migratoria, u organizar una visita a Barcelona con motivo de la culminación de la Basílica de la Sagrada Familia en su parte central o ante el centenario de la muerte de Antonio Gaudí.

También le propusieron una visita a la España rural, con motivo del centenario de la canonización de San Juan de la Cruz, nacido en Ávila y cofundador de la Orden de los Carmelitas Descalzos con Santa Teresa de Jesús; o del año jubilar en honor a Santo Toribio de Mogrovejo, nacido en Mayorga, Valladolid, y que se dedicó a la misión en Perú.

"Nosotros le hemos invitado a que conozca la España urbana, pero también la España rural", enfatizó Argüello. Si bien, recordó que es la Santa Sede la que confirma los viajes.

Además, el arzobispo de Madrid, José Cobo, aseguró en una entrevista en la cadena COPE el pasado mes de diciembre que es "muy probable" que el Papa León XIV visite Barcelona y Madrid.

"Es probable que el Papa venga a España y en estos días puedo decir que es muy probable también que pueda venir a Madrid, es ya una posibilidad que está encima de la mesa de forma muy probable. El cuándo y el cómo todavía queda afinarlo, pero vamos, que podemos ir calentando motores", indicó.

Igualmente, Cobo puntualizó que el Papa está invitado a visitar España "desde el momento uno". "Él conoce España, conoce Madrid y sabe lo de Madrid al cielo perfectamente", subrayó.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, deslizó este miércoles que "tiene pinta" de que el Papa León XIV, "brújula moral para todos", pueda visitar España en los próximos meses.

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, el primer edil detalló que mantuvo un encuentro hace escasos días con el Papa en el Vaticano, en el que le habló de Madrid y le invitó a visitar la ciudad.

"No me dijo que estaba confirmado en ese momento, pero sí dejó entrever que tenía ganas de venir a España y que, por supuesto, tenía ganas de venir a Madrid", ha trasladado.

ACUERDO PARA INDEMNIZAR A LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS

La reunión de este viernes entre la cúpula de la Conferencia Episcopal Española y la Secretaría de Estado del Vaticano se producirá solo un día después de la firma del acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno español para la reparación e indemnización de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial.

En concreto, han acordado la creación de "una vía nueva a través del Defensor del Pueblo" para la reparación de las víctimas en los casos en los que ya no es posible la vía judicial porque han prescrito o porque el agresor ha fallecido. Por medio de este acuerdo, la Iglesia se compromete a abonar la totalidad de las indemnizaciones.

En una rueda de prensa tras la firma del acuerdo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha hecho un agradecimiento público al Vaticano, en concreto, a los Papas Francisco y León XIV, así como al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, por impulsar el acuerdo, en medio de una negociación que ha definido como "compleja, ardua, dura y larga".