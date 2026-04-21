Bolaños y Patxi López afean las acusaciones del presidente de los obispos contra el Gobierno: "No hay por dónde cogerlo"

Archivo - El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Felix Bolaños, conversa con Patxi López, en una gotografía de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, han afeado las declaraciones realizadas este lunes por el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, contra el Gobierno, acusándole de tener un "deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil y de controlar las instituciones" y los medios de comunicación.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Senado, Bolaños se ha mostrado sorprendido por las acusaciones después de haber llegado a "cuatro acuerdos" con la Iglesia "en cinco años" y ha enviado "todo" su "cariño y respeto" a Argüello.

"Si no hacemos más que llegar a acuerdos con la Iglesia Católica. Hemos llegado a cuatro acuerdos en cinco años, inmatriculaciones indebidas por parte de la Iglesia, fiscalidad para que no tengan ningún privilegio, la resignificación del Valle, que llegamos al acuerdo con el cardenal Cobo y con el Vaticano, y ahora el acuerdo para dar justicia a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Cuatro acuerdos. Nunca en la historia un Gobierno había llegado a tantos acuerdos con la Iglesia Católica. Por tanto, todo mi cariño y todo mi respeto a monseñor Argüello", ha precisado.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Patxi López, ha criticado que "no hay por dónde coger" las declaraciones del presidente de la CEE y ha aclarado que no es que controlen las instituciones sino que gobiernan muchas de ellas.

"Hablar es gratis. Y también dice que queremos controlar las instituciones. No, no. No es que controlemos las instituciones, es que muchas de ellas las gobernamos. Y cuando uno gobierna, adopta decisiones políticas en base a su proyecto. ¿Eso es lo que le parece mal a este señor? Y ya, acusarnos de confesionales, una confesión religiosa, tiene tela, ¿no? O sea, que no sé si es por compensar que como se han metido con el PP y con esto de la regularización, ahora quieren dar una de cal y otra de arena. Pues bueno, no hay por dónde cogerlo", ha subrayado.