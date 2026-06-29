Bomberos forestales se manifiestan en Madrid y denuncian que las administraciones "siguen improvisando" contra el fuego. - CCOO

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos forestales se han manifestado este lunes en Madrid para denunciar la "insostenible situación que atraviesan los operativos de prevención y extinción de incendios forestales en todas las comunidades autónomas (CCAA)", según ha informado Comisiones Obreras (CCOO).

Según han denunciado, las Administraciones Públicas continúan instaladas "campaña tras campaña instaladas en la improvisación, el incumplimiento de sus obligaciones legales y el abandono de quienes arriesgan su integridad física para proteger los montes y a la ciudadanía".

La manifestación ha salido del Ministerio de Trabajo y Economía Social --donde los organizaciones han registrado un escrito con sus principales reivindicaciones-- y ha acabado frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En concreto, este colectivo profesional denuncia el "bloqueo normativo" para el desarrollo de los contenidos de la Ley básica de bomberos y bomberas forestales. En este sentido, afirman que "la seguridad y la salud de los trabajadores no pueden quedar relegadas a un segundo plano por la inacción política" y añaden que "el marco regulatorio pendiente debe ser aprobado de inmediato".

Entre otros aspectos, critican el "incumplimiento" de los plazos legales, el "bloqueo" por parte de las CCAA y lo que denuncian como la "inmovilidad" del Ministerio de Trabajo. "Repudiamos el intencionado bloqueo que las CCAA practican ante las propuestas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y la falta de decisión del ministerio para cerrar las negociaciones, sin ni siquiera responder a los escritos que CCOO remitió en mayo de 2026 exigiendo explicaciones", denuncian.

Además, exigen una "mayor y mejor" coordinación interministerial" y que Transición Ecológica "colabore" con la representación social mediante la participación en algunos espacios como el 'Comité de Lucha contra Incendios Forestales' para poner sobre la mesa la "inadecuada" aplicación de las normativas de seguridad. En su opinión, existe un "enorme retraso" para la creación de la comisión encargada de evaluar y reconocer las enfermedades profesionales específicas de su sector.

Por otro lado, los bomberos también denuncian el "fraude" de la estacionalidad. Por esta parte, hacen referencia a cómo "gran parte de las CCAA siguen improvisando contrataciones y medios a última hora cuando llegan las altas temperaturas" a pesar de que el Real Decreto por el que se aprueban las directrices y criterios comunes de los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales "deja claro" que la lucha contra los incendios debe extenderse a todo el período anual mediante labores preventivas reales, Las y los bomberos también denuncian el fraude de la estacionalidad.

De acuerdo con CCOO, este colectivo seguirá movilizándose hasta que "todas sus reivindicaciones sean escuchadas, se cumpla de inmediato la ley básica de bomberos y bomberas forestales y se cuente con un operativo 100% público, profesional, estable y seguro".