La borrasca Bruna dejará lluvias fuertes y persistentes en buena parte de la Península y Canarias desde el sábado

Archivo - Personas sufren la llegada de La Borrasca "Herminia". A 27 de enero de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Bruna, la segunda de gran impacto de la temporada, dejará lluvias fuertes y persistentes acompañadas de tormentas en buena parte de la Península y Canarias a partir del sábado, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Además, habrá vientos intensos y temporal marítimo. Los días más adversos serán el domingo, lunes y martes.

En líneas generales, este viernes será una jornada estable. Por la mañana habrá bancos de niebla que irán disipándose poco a poco. Por la tarde, llegará un frente a Galicia que dejará lluvias en esta comunidad autónoma y en zonas próximas, que podrán ir acompañadas de tormenta. Asimismo, lloverá en las islas Canarias occidentales y, en La Palma, estas precipitaciones podrán ser fuertes. Por lo demás, el pronóstico recoge temperaturas algo más altas en el este peninsular.

Mañana sábado, la borrasca Bruna se irá acercando a la Península, con lluvias en Galicia que se extenderán a Asturias y a Castilla y León. De acuerdo con Del Campo, todavía no llegarán a otras zonas de la Península. También volverá a llover en las islas Canarias más occidentales a partir de la tarde, con precipitaciones localmente fuertes un día más en La Palma.

En esta jornada, llegarán vientos del sur que podrán ser muy fuertes en el archipiélago canario y favorecerán un ascenso de las temperaturas. De este modo, desaparecerán las heladas en prácticamente toda la Península y se registrará un ambiente templado, con más de 20 °C en puntos del Cantábrico y más de 25 °C en el valle del Guadalquivir.

El portavoz de AEMET ha avanzado que el episodio asociado a Bruna será más adverso a partir del domingo. Durante esta jornada lloverá en buena parte del oeste peninsular, con precipitaciones que serán fuertes y persistentes en el oeste de Galicia, Extremadura, Andalucía occidental, la cordillera Cantábrica y el entorno del sistema Central, incluidos el sur de Castilla y León y el norte de la Comunidad de Madrid.

En el resto de la Península, la predicción recoge pocas probabilidades de lluvia, si bien apunta a que podría llover de forma dispersa en las costas de Cataluña y en Baleares. En Canarias, las islas montañosas también tendrán lluvias fuertes y persistentes que irán acompañadas de tormenta. Durante esta jornada, las temperaturas serán, en líneas generales, más altas, y la cota de nieve se situará en niveles muy elevados, por lo que prácticamente todas las precipitaciones serán en forma de lluvia.

PRECIPITACIONES MUY ABUNDANTES EN EL OESTE PENINSULAR

Las temperaturas seguirán ascendiendo el lunes, con mínimas que estarán por encima de 10°C y máximas que superarán los 20°C en muchos puntos. Por lo tanto, el ambiente será muy templado para la época del año.

Asimismo, el portavoz de AEMET ha avisado de que seguirá lloviendo en las mismas zonas que el día anterior y las precipitaciones se extenderán a otras áreas de la Península. Las excepciones estarán en el Cantábrico y en el sureste, donde las precipitaciones, si se producen, serán escasas, al igual que en Baleares.

Se registrarán lluvias fuertes, persistentes y acompañadas de tormenta en el oeste de Galicia, Extremadura, Andalucía occidental y los entornos de la cordillera Cantábrica y del sistema Central. Según Del Campo, esta situación continuará sin grandes cambios el martes.

Los vientos soplarán, además, con rachas muy fuertes en zonas de Canarias y del oeste peninsular a partir del domingo, con capacidad para derribar ramas y objetos situados en lugares elevados. También habrá mal estado de la mar en el Atlántico.

Por otro lado, el portavoz de AEMET ha advertido de que las precipitaciones abundantes caerán de manera persistente durante estos días en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano, sobre todo en el entorno del sistema Central en Ávila y Madrid, lo que aumenta la vulnerabilidad de estas áreas.

De acuerdo con el pronóstico, es probable que las lluvias continúen durante el miércoles y el jueves, sobre todo en el oeste y el sur de la Península.

"Lo que sí tenemos que comentar es que estas precipitaciones tan abundantes en zonas del oeste peninsular podrán provocar inundaciones en zonas bajas y también crecidas de ríos. Así que es muy recomendable estar pendientes e informados del estado del tiempo y seguir también las recomendaciones de Protección Civil", ha recalcado Del Campo.