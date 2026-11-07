Archivo - La borrasca Bruna dejará lluvias muy fuertes en Canarias y precipitaciones intensas en el oeste peninsular este domingo - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Bruna, situada al oeste de la Península, marcará el tiempo en España este domingo, con una jornada caracterizada por la inestabilidad, las lluvias intensas y también fuertes rachas de viento.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones podrán ser fuertes y estar acompañadas de tormentas en el oeste penínsular y concretamente, en Andalucía occidental, donde se ha decretado el aviso amarillo por lluvias.

Extremadura, áreas de los Montes de Toledo, la cordillera Cantábrica y el sistema Central podrían recibir también episodios con acumulados significativos, especialmente durante la tarde cuando se espera el paso del frente. Mientras, las lluvias en Canarias se espera que alcancen una intensidad muy fuerte.

Igualmente, la llegada de un frente asociado a Bruna provocará un aumento progresivo de la nubosidad en la Península, donde predominarán los cielos nubosos o cubiertos. La previsión anticipa que se formarán brumas y bancos de niebla durante las primeras horas del día en zonas de la meseta norte, Alborán y los tercios norte y este peninsulares.

Por el contrario, las lluvias serán poco probables en la mitad este peninsular, salvo algún chubasco aislado en los litorales del nordeste. En Baleares predominarán inicialmente los cielos poco nubosos, aunque tenderán a cubrirse al final del día, con posibilidad de algunos chubascos débiles.

CANARIAS, ANTE LAS LLUVIAS MÁS INTENSAS

Canarias será uno de los territorios más afectados por el paso del frente, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas que podrán ir acompañadas de tormentas. La Aemet advierte de que los chubascos podrán ser fuertes e incluso muy fuertes y persistentes en las islas montañosas, donde se esperan acumulados significativos.

El viento del sur y suroeste también soplará con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en las islas Canarias occidentales, mientras que aumentarán en las más orientales. Las Palmas de Gran Canaria alcanzará los 29 grados y Santa Cruz de Tenerife llegará a los 28 grados, ambas islas con 23 grados de mínimas.

RACHAS DE VIENTO SUPERIORES A LOS 90 KM/H EN LA PENÍNSULA Y BALEARES

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. La previsión apunta a un predominio de las componentes sur y este, de flojas a moderadas, en la Península y Baleares, aunque se esperan intervalos fuertes y rachas muy fuertes en diferentes zonas.

En concreto, estas rachas podrán superar los 70-90 kilómetros por hora en el Estrecho, los litorales del golfo de Cádiz, Galicia y las zonas montañosas del norte peninsular.

En Galicia y las montañas septentrionales, el viento ganará intensidad a partir de la tarde. En Canarias también se esperan rachas muy fuertes asociadas al viento del sur y suroeste, especialmente en las zonas más expuestas.

SUBEN LAS TEMPERATURAS MÍNIMAS EN GRAN PARTE DEL PAÍS

En cuanto a las temperaturas, los termómetros experimentarán un ascenso de las máximas en el cuadrante nordeste peninsular, los litorales gallegos y cantábricos y las islas Canarias más orientales. Por el contrario, bajarán en el resto del archipiélago canario y en Andalucía, mientras que se mantendrán sin grandes cambios en el resto del país.

En la jornada dominical, destacarán los 28 grados previstos en Sevilla y los 26 de Badajoz. En el extremo opuesto, Ávila, León y Salamanca tendrán máximas de 15 grados, mientras que Madrid se quedará en 16 grados.

Las mínimas subirán de forma ligera a moderada en la mayor parte de España, salvo en el este y sureste peninsular, donde permanecerán estables. Asimismo, se esperan heladas débiles en los Pirineos. Las cifras más bajas de la Península se esperan en Ávila, Salamanca y Soria, con 3 grados de temperatura.