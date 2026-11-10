La borrasca 'Charles', tercera de la temporada, dejará desde mañana lluvia y oleaje en suroeste peninsular y Canarias

Archivo - Varias personas con paraguas durante la tormenta, a 30 de octubre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Charles', tercera nombrada de este temporada, es un sistema de procedencia subtropical que provocará un temporal muy adverso en el sur y oeste peninsular y Canarias de lluvias, vientos y mal estado de la mar entre este miércoles y, en menor medida, el jueves, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

"Ha sido el servicio meteorológico portugués quien ha puesto el nombre, al ser el primer país en notar sus efectos", ha especificado el organismo estatal a través de un mensaje en su cuenta en 'X'.

AEMET participa desde 2017 en el programa de nombramiento de borrascas con gran impacto en el seno de EUMETNET, organización para la cooperación de los servicios meteorológicos europeos, dentro del Grupo Suroeste (SW), actualmente compuesto por los servicios meteorológicos de Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra.

Desde 2025, también nombra a las danas de gran impacto. Para el nombramiento se emplea una lista prefijada y acordada entre todos los países del grupo compuesta por 21 nombres que alterna masculinos y femeninos.