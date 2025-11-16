La borrasca Claudia deja lluvias abundantes en el Estrecho el lunes con cielos nubosos en la mayor parte del país

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Claudia se desplaza este lunes al suroeste de la Península, dejando cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio y lluvias abundantes en el suroeste, especialmente en el entorno del Estrecho y el litoral gaditano, donde estará activo el aviso amarillo por lluvias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Aemet también prevé lluvias en la mitad sur de la vertiente atlántica y Alborán, pudiendo darse de manera aislada en la vertiente atlántica norte, archipiélago y sureste peninsular, aunque serán más débiles que en el suroeste y en el entorno del Estrecho. A lo largo del día irán a menos de norte a sur y se abrirán más claros.

Sin embargo, la entrada de un frente mantendrá la nubosidad y las lluvias en la cornisa cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, con chubascos que podrían extenderse al nordeste de Cataluña y norte de Baleares, donde podrían ser fuertes durante las últimas horas del día.

Por su parte, en Canarias se esperan cielos nubosos con algunas lluvias dispersas en el norte de las islas e intervalos nubosos en el resto.

Asimismo, el organismo estatal prevé que se produzcan bancos de nieblas matinales en zonas de Galicia y en entornos de montaña que serán más densos y generalizados por la tarde en el norte peninsular, donde podrían verse precipitaciones en forma de nieve en costas superiores a los 1.400/1.600 metros.

Respecto a las temperaturas, se producirán descensos en el Cantábrico, Ebro, tercio sur peninsular y áreas mediterráneas y aumentos en el extremo noroeste de la vertiente atlántica y oeste del sistema Central, con pocos cambios en el resto del país. Las mínimas experimentarán un descenso generalizado, excepto en Canarias, donde se mantienen.

Así, los termómetros se colocan entre los 15 y 20 grados en casi toda la península, con mínimas entre 6 y 11 grados, excepto en zonas como Ávila o Teruel, donde las temperaturas descenderán hasta los 3 grados.

Soplará viento de componentes oeste y sur rolando a norte en la Península y Baleares, manteniéndose el poniente en el Estrecho y Alborán. Serán flojos en interiores y moderados en el Ebro y litorales, con intervalos de fuerte en Ampurdán también posible en los de Galicia, Cantábrico y Alborán. Respecto a Canarias, se espera viento moderado de componente norte.