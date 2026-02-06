La borrasca 'Marta', la séptima del año, llega mañana y dejará lluvias, temporal marítimo y fuertes rachas de viento

Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas, durante el paso de la borrasca Joseph. A 27 de enero del 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca de gran impacto 'Marta' dejará precipitaciones muy abundantes en el tercio sur peninsular, temporal marítimo y rachas de viento muy fuertes en el sur y este de la Península el sábado, según ha avanzado a través de su perfil en 'X' la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

"La borrasca Marta ha sido nombrada por el Instituto Português do Mar e da Atmosfera. El sábado dejará precipitaciones muy abundantes en el tercio sur peninsular, temporal marítimo y rachas de viento muy fuertes en el sur y este de la Península. Consulta avisos en vigor en nuestra web y 'app", ha señalado el organismo.

De este modo, esta es la séptima borrasca de gran impacto en lo que va de año. En comparación con el mismo período, el año pasado, entre principios de marzo y mediados de abril, hubo seis. Desde el inicio del año hidrológico el 1 de octubre, las precipitaciones acumuladas en España se cifran en 366 litros por metro cuadrado (l/m2), lo que equivale a un 24% más que el valor normal correspondiente a dicho periodo, que se sitúa en 296 l/m2.